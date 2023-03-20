68% жителей Франции поддерживают вынесение вотума недоверия правительству

Ранее, в воскресенье 19 марта, газета Le Journal du Dimanche сообщила, что рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня с 2019 года и составил 28%. В это же время, у премьер-министра Элизабет Борн, которая объявила о принятии закона об изменениях в пенсионном законодательстве, рейтинг составил 29%.





