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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

68% жителей Франции поддерживают вынесение вотума недоверия правительству

Сегодня, 11:35
Во Франции две трети населения высказались за вынесение вотума недоверия правительству или отставку премьер-министра Элизабет Борн. Эти результаты были получены в опросе, проведенном исследовательской фирмой Elabe.

Как пишет газета “Известия”, оказалось, что больше всего за недоверие правительству выступают сторонники конкурентов президента Эммануэля Макрона, а также пенсионеры, активисты и противники реформы о повышении пенсионного возраста. Однако, даже среди голосовавших за Макрона, 64% также поддерживают вынесение вотума недоверия правительству.

Ранее, в воскресенье 19 марта, газета Le Journal du Dimanche сообщила, что рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня с 2019 года и составил 28%. В это же время, у премьер-министра Элизабет Борн, которая объявила о принятии закона об изменениях в пенсионном законодательстве, рейтинг составил 29%.


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