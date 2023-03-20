20 марта в Уфе стартовала профилактическая операция ГИБДД «Должник»

Так, если штраф не оплачивается более 60 дней, то должник рискует в том числе и свободой. Наказание за такое правонарушение предусмотрено в виде ареста на 15 суток или же обязательных работ сроком до 15 часов. Может грозить и наказание в виде штрафа в двойном размере от того штрафа, что не был оплачен своевременно.