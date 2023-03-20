20 марта в Уфе стартовала профилактическая операция ГИБДД «Должник»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В Уфе сегодня, 20 марта стартовала операция «Должник», профилактическое мероприятие нацелено в первую очередь на напоминание тем, кто не спешит оплачивать административные штрафы, в том числе и за нарушения ПДД.
Так, если штраф не оплачивается более 60 дней, то должник рискует в том числе и свободой. Наказание за такое правонарушение предусмотрено в виде ареста на 15 суток или же обязательных работ сроком до 15 часов. Может грозить и наказание в виде штрафа в двойном размере от того штрафа, что не был оплачен своевременно.
Но у наказания есть и обратная сторона, для тех кто не любит ходить в должниках существует приятное обстоятельство — в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении — гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.
В пресс-службе Госавтоинспекции в Уфе напомнили, что автолюбители могут получить исчерпывающую информацию о наличии либо же отсутствие штрафов на сайте ГАИ или же на портале Госуслуги.