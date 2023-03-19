Ярмарка книг, театры и музеи: Радий Хабиров рассказал о культурных планах в Башкирии

Также в Уфе планируется построить музей музыки им. Фёдора Шаляпина и музей возвращенных имен, который будет посвящен историческим личностям — уроженцам Башкортостана. До конца 2023 года будет сдан в эксплуатацию обновленный уфимский Театр кукол.