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Ярмарка книг, театры и музеи: Радий Хабиров рассказал о культурных планах в Башкирии

19 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI
18 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава РБ Радий Хабиров на пленарном заседании III Культурного форума «Арт-Курултай» рассказал о ближайших культурных планах в республике.

В конце мая этого года на Советской площади Уфы планируется международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Осенью в федеральный прокат выйдет полнометражный мультфильм «Северные амуры» анимационной студии «Муха» (при поддержке республики). На территории музейного комплекса «Шульган-Таш» возведут визит-центр площадью 200 квадратных метров.

Также в Уфе планируется построить музей музыки им. Фёдора Шаляпина и музей возвращенных имен, который будет посвящен историческим личностям — уроженцам Башкортостана. До конца 2023 года будет сдан в эксплуатацию обновленный уфимский Театр кукол.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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