Ярмарка книг, театры и музеи: Радий Хабиров рассказал о культурных планах в Башкирии

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В конце мая этого года на Советской площади Уфы планируется международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Осенью в федеральный прокат выйдет полнометражный мультфильм «Северные амуры» анимационной студии «Муха» (при поддержке республики). На территории музейного комплекса «Шульган-Таш» возведут визит-центр площадью 200 квадратных метров.
Также в Уфе планируется построить музей музыки им. Фёдора Шаляпина и музей возвращенных имен, который будет посвящен историческим личностям — уроженцам Башкортостана. До конца 2023 года будет сдан в эксплуатацию обновленный уфимский Театр кукол.