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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Весенние капризы: в Башкирии ожидается мокрый снег и потепление до +8 градусов

19 марта 2023, 12:12
Фото: 1MI
На грядущей неделе в Башкирии ожидаются сильные перепады температуры воздуха.

В первой половине недели ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог — гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью будет опускаться до -8 градусов, при прояснениях до -13°. Днем температура будет подниматься до 0…+4°, в середине недели — до +8 градусов.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс.погода, во второй половине недели в республике ожидаются дожди.

Напомним, по данным Гидрометцентра РФ в марте по республике средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы (норма составляет -5,1°). Месячное количество осадков также предполагается около нормы (20-40 мм).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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