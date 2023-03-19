Весенние капризы: в Башкирии ожидается мокрый снег и потепление до +8 градусов

В первой половине недели ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог — гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью будет опускаться до -8 градусов, при прояснениях до -13°. Днем температура будет подниматься до 0…+4°, в середине недели — до +8 градусов.