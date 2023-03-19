Весенние капризы: в Башкирии ожидается мокрый снег и потепление до +8 градусов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В первой половине недели ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог — гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью будет опускаться до -8 градусов, при прояснениях до -13°. Днем температура будет подниматься до 0…+4°, в середине недели — до +8 градусов.
Согласно прогнозам сервиса Яндекс.погода, во второй половине недели в республике ожидаются дожди.
Напомним, по данным Гидрометцентра РФ в марте по республике средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы (норма составляет -5,1°). Месячное количество осадков также предполагается около нормы (20-40 мм).