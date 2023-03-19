В детском технопарке в Башкирии открылось IT-объединение для подростков

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в детском технопарке Сибая открылось новое объединение технической направленности «IT-гений». В данном объединении дети в возрасте от 12 до 18 лет обучаются основам сайтостроения и веб-дизайна. Срок обучения — один год. В рамках проекта были закуплены графические планшеты и ноутбуки.