В детском технопарке в Башкирии открылось IT-объединение для подростков

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в детском технопарке Сибая открылось новое объединение технической направленности «IT-гений». В данном объединении дети в возрасте от 12 до 18 лет обучаются основам сайтостроения и веб-дизайна. Срок обучения — один год. В рамках проекта были закуплены графические планшеты и ноутбуки.
После завершения курса ребята должны будут выполнить творческую работу — представить проект своего сайта. Программа рассчитана на углубление знаний учащихся в области веб-дизайна и интернет-технологий. Власти рассчитывают, что объединение будет способствовать самоопределению школьников и их профессиональному образованию в востребованной сфере IT.
Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.