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Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В детском технопарке в Башкирии открылось IT-объединение для подростков

19 марта 2023, 12:24
Фото: 1MI
Новое объединение «IT-гений» для подростков от 12 до 18 лет открылось в детском технопарке в городе Сибае в Башкирии по нацпроекту «Образование».

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в детском технопарке Сибая открылось новое объединение технической направленности «IT-гений». В данном объединении дети в возрасте от 12 до 18 лет обучаются основам сайтостроения и веб-дизайна. Срок обучения — один год. В рамках проекта были закуплены графические планшеты и ноутбуки.

После завершения курса ребята должны будут выполнить творческую работу — представить проект своего сайта. Программа рассчитана на углубление знаний учащихся в области веб-дизайна и интернет-технологий. Власти рассчитывают, что объединение будет способствовать самоопределению школьников и их профессиональному образованию в востребованной сфере IT.

Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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