В башкирском селе Аскарово благоустроят парк «Курай»

Как уточнили в министерстве ЖКХ региона, по итогам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих к благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определили победителя общественной территории для реализации в 2023 году «Благоустройство парка культуры и отдыха „Курай“».