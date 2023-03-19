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Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В башкирском селе Аскарово благоустроят парк «Курай»

19 марта 2023, 12:03
Фото: 1MI
В 2023 году, благодаря реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», в Абзелиловском районе Башкирии планируется продолжить благоустройство парка «Курай» в селе Аскарово.

Как уточнили в министерстве ЖКХ региона, по итогам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих к благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определили победителя общественной территории для реализации в 2023 году «Благоустройство парка культуры и отдыха „Курай“».

Уже заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. Работы по благоустройству планируется завершить до 1 августа 2023 года. В аскаровском парке появится новая большая сцена для проведения различных культурно-массовых мероприятий и детская площадка. Напомним, первый этап благоустройства парка «Курай» завершился в 2022 году. Тогда на месте бывшего котлована оборудованы пляжная и пикниковая зоны.

Национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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