В Башкирии пьяный водитель без прав сбил насмерть мужчину и скрылся

Напомним, накануне выходных Госавтоинспекция РБ задержала 49 нетрезвых водителей, всего было выявлено около 1,9 тыс. нарушений ПДД, в их числе 10 случаев управления автомобилем водителями, которые ранее были лишены прав, и 27 случаев — водителями, у которых водительских прав не было в принципе.