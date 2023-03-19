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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Башкирии пьяный водитель без прав сбил насмерть мужчину и скрылся

19 марта 2023, 05:58
По предварительным данным, водитель наехал на лежащего пешехода.

18 марта рано утром в с. Благовещенка на ул. Центральная неизвестный сбил 47-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход скончался от полученных травм.

Вскоре сотрудники полиции задержали водителя — 37-летнего местного жителя. По предварительным данным, он управлял машиной ВАЗ-21 099, которая не была зарегистрирована в установленном порядке, и наехал на лежащего пешехода. Водительских прав у виновника ДТП нет.

Более того, освидетельствование показало 0.918 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертиз.

Напомним, накануне выходных Госавтоинспекция РБ задержала 49 нетрезвых водителей, всего было выявлено около 1,9 тыс. нарушений ПДД, в их числе 10 случаев управления автомобилем водителями, которые ранее были лишены прав, и 27 случаев — водителями, у которых водительских прав не было в принципе.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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