mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Башкирии пройдёт онлайн голосование за объекты благоустройства 2024 года

19 марта 2023, 10:25
Фото: 1MI
Выразить свое мнение по поводу создания новых общественных пространств жители республики смогут с 15 апреля по 31 мая, сообщили в министерстве ЖКХ.

Голосование пройдет в полутора тысячах муниципальных образований страны, на выбор будет представлено 5 тыс. объектов. Набравшие наибольшее количество голосов будут включены перечень территорий для благоустройства в 2024 году.

Ознакомиться с объектами и определиться с выбором жителям помогут волонтеры. Влиться в их ряды могут все желающие старше 14 лет.

— Не все граждане владеют онлайн технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима. 51 процент голосов в прошлом году организаторы получили через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян, — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Зарегистрироваться в качестве волонтера можно на платформе ДОБРО.РФ. Для всех, кто пройдет отбор, будет организован обучающий курс. Они также пройдут инструктаж на базе ресурсных центров развития добровольчества.

Работы по благоустройству предусмотрены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект предполагает создание комфортной городской среды, в том числе путем создания новых общественных пространств.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
В Башкирии в 2022 почти на четверть возросло число случаев ВИЧ у беременных женщин
Вчера, 07:53
ФАС выдвинул новые обвинения против «Башспирта»
17 марта 14:35
Весенние капризы: в Башкирии ожидается мокрый снег и потепление до +8 градусов
Сегодня, 12:12
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
16 марта 10:41
Ярмарка книг, театры и музеи: Радий Хабиров рассказал о культурных планах в Башкирии
Сегодня, 08:09
На прохождение паводка в Башкирии выделено 6 миллионов рублей
Сегодня, 11:46