В Башкирии пройдёт онлайн голосование за объекты благоустройства 2024 года

— Не все граждане владеют онлайн технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима. 51 процент голосов в прошлом году организаторы получили через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян, — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.