В Башкирии почти 1500 жителей получили бесплатные семейные консультации

Чаще всего граждане спрашивали, как получить соцподдержку для семей с детьми, устроить в дом-интернат пожилых родственников, найти работу, об актуальных вакансиях, как стать на учет в качестве безработного, получить адресную соцпомощь на основании соцконтракта. А также с какого возраста можно выйти на досрочную пенсию, открыть ИП, зарегистрироваться в качестве самозанятого, пройти профобучение, принять участие в общественных работах и многое другое.