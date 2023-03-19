В Башкирии почти 1500 жителей получили бесплатные семейные консультации

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Людей интересовали самые разные темы: получение адресной помощи, содействие занятости, профессиональное переобучение в рамках госпрограмм, оформление опеки над недееспособным членом семьи и так далее. Подробные разъяснения по всем вопросам давала команда экспертов, в числе которых были адвокаты и юристы Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, специалисты отделов образования, опеки администраций районов, центров занятости населения, служб семьи, комиссии по делам несовершеннолетних, а также врачи-наркологи и заместители глав администраций районов по социальным вопросам.
Выездной формат консультаций позволил жителям сел оперативно и в доступной форме получить ответы на волнующие их вопросы. В итоге течение дня бесплатные консультации получили 1478 жителей (в 2022 году — более тысячи).
Чаще всего граждане спрашивали, как получить соцподдержку для семей с детьми, устроить в дом-интернат пожилых родственников, найти работу, об актуальных вакансиях, как стать на учет в качестве безработного, получить адресную соцпомощь на основании соцконтракта. А также с какого возраста можно выйти на досрочную пенсию, открыть ИП, зарегистрироваться в качестве самозанятого, пройти профобучение, принять участие в общественных работах и многое другое.
Кроме того, жители поднимали такие темы, как нехватка маршрутных автобусов до райцентра, необходимость ограничить скоростной режим на сельских дорогах, ремонт сельских клубов, освещение улиц, благоустройство сел. В завершение Единого дня семейных консультаций участники республиканского этапа конкурса «Трезвое село» поблагодарили специалистов, отметив, что подобные встречи необходимо проводить постоянно.
Напомним, что конкурс «Трезвое село» проходит в рамках нацпроекта «Демография», основной целью которого является увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.