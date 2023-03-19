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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Башкирии почти 1500 жителей получили бесплатные семейные консультации

19 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
В 54 сельских населенных пунктах, участвующих в республиканском этапе конкурса «Трезвое село», прошел Единый день семейных консультаций.

Людей интересовали самые разные темы: получение адресной помощи, содействие занятости, профессиональное переобучение в рамках госпрограмм, оформление опеки над недееспособным членом семьи и так далее. Подробные разъяснения по всем вопросам давала команда экспертов, в числе которых были адвокаты и юристы Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, специалисты отделов образования, опеки администраций районов, центров занятости населения, служб семьи, комиссии по делам несовершеннолетних, а также врачи-наркологи и заместители глав администраций районов по социальным вопросам.

Выездной формат консультаций позволил жителям сел оперативно и в доступной форме получить ответы на волнующие их вопросы. В итоге течение дня бесплатные консультации получили 1478 жителей (в 2022 году — более тысячи).

Чаще всего граждане спрашивали, как получить соцподдержку для семей с детьми, устроить в дом-интернат пожилых родственников, найти работу, об актуальных вакансиях, как стать на учет в качестве безработного, получить адресную соцпомощь на основании соцконтракта. А также с какого возраста можно выйти на досрочную пенсию, открыть ИП, зарегистрироваться в качестве самозанятого, пройти профобучение, принять участие в общественных работах и многое другое.

Кроме того, жители поднимали такие темы, как нехватка маршрутных автобусов до райцентра, необходимость ограничить скоростной режим на сельских дорогах, ремонт сельских клубов, освещение улиц, благоустройство сел. В завершение Единого дня семейных консультаций участники республиканского этапа конкурса «Трезвое село» поблагодарили специалистов, отметив, что подобные встречи необходимо проводить постоянно.

Напомним, что конкурс «Трезвое село» проходит в рамках нацпроекта «Демография», основной целью которого является увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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