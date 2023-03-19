Рейсы из Уфы в Сочи отменяют из-за сильного тумана

Согласно информации пресс-службы сочинского аэропорта, еще в субботу утром, 18 марта, в Сочи опустился сильный туман, и это до сих пор мешает стабильной работе воздушной гавани. Решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов. Онлайн-табло сочинского аэропорта показывает, что многие рейсы на данный момент задержаны на сутки и более.