Рейсы из Уфы в Сочи отменяют из-за сильного тумана

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Рейсы между Уфой и Сочи, которые были запланированы на сегодня, 19 марта, отменяются или переносятся. В частности, рейс «Аэрофлота» SU 2933 Уфа — Сочи, намеченный на сегодняшний вечер, отменен, согласно онлайн-табло уфимского аэропорта. Согласно табло сочинского аэропорта, отменен рейс из Сочи в Уфу SU 2932, намеченный на 11:30 местного времени. Запланированный на вечер рейс авиакомпании «Nordwind» перенесен на утро 20 марта.
Согласно информации пресс-службы сочинского аэропорта, еще в субботу утром, 18 марта, в Сочи опустился сильный туман, и это до сих пор мешает стабильной работе воздушной гавани. Решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов. Онлайн-табло сочинского аэропорта показывает, что многие рейсы на данный момент задержаны на сутки и более.