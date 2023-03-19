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Рейсы из Уфы в Сочи отменяют из-за сильного тумана

19 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI
В Сочи сильный туман задерживает рейсы на сутки и более.

Рейсы между Уфой и Сочи, которые были запланированы на сегодня, 19 марта, отменяются или переносятся. В частности, рейс «Аэрофлота» SU 2933 Уфа — Сочи, намеченный на сегодняшний вечер, отменен, согласно онлайн-табло уфимского аэропорта. Согласно табло сочинского аэропорта, отменен рейс из Сочи в Уфу SU 2932, намеченный на 11:30 местного времени. Запланированный на вечер рейс авиакомпании «Nordwind» перенесен на утро 20 марта.

Согласно информации пресс-службы сочинского аэропорта, еще в субботу утром, 18 марта, в Сочи опустился сильный туман, и это до сих пор мешает стабильной работе воздушной гавани. Решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов. Онлайн-табло сочинского аэропорта показывает, что многие рейсы на данный момент задержаны на сутки и более.

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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