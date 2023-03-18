Ворошить прошлое: на улицах столицы Башкирии ворошат снег и орудуют пылесосы

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:59
Официальный telegram-канал администрации городского округа города Уфа рассказал, что происходит на улицах столицы — снежный коллапс сходит на нет и весенние проблемы уже начали предупреждать — коммунальщики на мойках и на пылесоса вышли в рейсы по улицам города.
На улицах города орудуют мойки, вычищающие грязь и пыль, оставшуюся после сугробов, а мощные вентиляторы затягивают мусор с дорог.
Дорожные ограждения, на которые за зиму налипло немало грязи, промывается комбинированной дорожной машиной с боковой щеткой.
— Кроме того, на улицах города ведется ямочный ремонт, подбор мусора, мойка тротуаров, опор электропередач, светофоров, остановок общественного транспорта и дорожных знаков. Рабочие активно удаляют несанкционированные надписи со зданий и ворошат снег, — рассказали о весеннем преображении Уфы в администрации.
Достаточно резкая и теплая весна еще не растопила память уфимцев о снежном коллапсе в городе. На протяжении месяца, на рубеже февраля и марта, город заваливало снегом, а горожане заваливали страницы чиновников жалобами. Финальный аккорд зимы прозвучал весьма минорно. Недовольство качеством работы по уборке снега выражал и мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании.
Градоначальник негодовал из-за того, что в снежной каше застревают кареты скорой помощи и предлагал чиновникам самим вооружиться лопатами и выходить на улицы, если они не могут должным образом организовать работу коммунальных служб. Однако несмотря на разнос проблемы после жесткой критики мэра не растаяли, на протяжении недели в Уфе продолжали застревать машины скорой помощи и даже автозак ФСИН, который пришлось выталкивать конвоирам. Досталось от стихии всем автовладельцам, но их проблемы с парковкой и выездом со двора особенного внимания не получили.