Ворошить прошлое: на улицах столицы Башкирии ворошат снег и орудуют пылесосы

Градоначальник негодовал из-за того, что в снежной каше застревают кареты скорой помощи и предлагал чиновникам самим вооружиться лопатами и выходить на улицы, если они не могут должным образом организовать работу коммунальных служб. Однако несмотря на разнос проблемы после жесткой критики мэра не растаяли, на протяжении недели в Уфе продолжали застревать машины скорой помощи и даже автозак ФСИН, который пришлось выталкивать конвоирам. Досталось от стихии всем автовладельцам, но их проблемы с парковкой и выездом со двора особенного внимания не получили.