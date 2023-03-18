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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:59

Ворошить прошлое: на улицах столицы Башкирии ворошат снег и орудуют пылесосы

18 марта 2023, 04:56
Фото: telegram-канал Моя Уфа

Улицы Уфы начали пылесосить

Подготовка к теплу началась сразу после проигранной битвы со снегом.

Официальный telegram-канал администрации городского округа города Уфа рассказал, что происходит на улицах столицы — снежный коллапс сходит на нет и весенние проблемы уже начали предупреждать — коммунальщики на мойках и на пылесоса вышли в рейсы по улицам города.

На улицах города орудуют мойки, вычищающие грязь и пыль, оставшуюся после сугробов, а мощные вентиляторы затягивают мусор с дорог.

Дорожные ограждения, на которые за зиму налипло немало грязи, промывается комбинированной дорожной машиной с боковой щеткой.

— Кроме того, на улицах города ведется ямочный ремонт, подбор мусора, мойка тротуаров, опор электропередач, светофоров, остановок общественного транспорта и дорожных знаков. Рабочие активно удаляют несанкционированные надписи со зданий и ворошат снег, — рассказали о весеннем преображении Уфы в администрации.

Достаточно резкая и теплая весна еще не растопила память уфимцев о снежном коллапсе в городе. На протяжении месяца, на рубеже февраля и марта, город заваливало снегом, а горожане заваливали страницы чиновников жалобами. Финальный аккорд зимы прозвучал весьма минорно. Недовольство качеством работы по уборке снега выражал и мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании.

Градоначальник негодовал из-за того, что в снежной каше застревают кареты скорой помощи и предлагал чиновникам самим вооружиться лопатами и выходить на улицы, если они не могут должным образом организовать работу коммунальных служб. Однако несмотря на разнос проблемы после жесткой критики мэра не растаяли, на протяжении недели в Уфе продолжали застревать машины скорой помощи и даже автозак ФСИН, который пришлось выталкивать конвоирам. Досталось от стихии всем автовладельцам, но их проблемы с парковкой и выездом со двора особенного внимания не получили.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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