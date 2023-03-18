В Уфе во дворе дома застрял реанимобиль скорой помощи и его пришлось тащить лебедкой

Напомним, в последний день зимы, 28 февраля о проблеме с уборкой тогда еще снега, а не льда на оперативке в мэрии жестко высказался глава Уфы Ратмир Мавлиев. Он был в негодовании, из-за того, что из-за неубранного снега не может проехать скорая и заявил, что те, кто не может должным образом организовать работу по очистке города от снега, должен сам выходить на улицу с лопатой.