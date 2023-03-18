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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Уфе во дворе дома застрял реанимобиль скорой помощи и его пришлось тащить лебедкой

18 марта 2023, 15:03
Фото: vk.com/Алмаз К.
Под колесами кареты видна куча песка, но и это не помогло.

Под недавним постом главы Башкирии Радия Хабирова о заседании в Самаре, где было сделано фото с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым появился комментарий от пользователя Алмаза К.

— А в Уфе во дворах реанимация застревает, — написал под фото уфимец и приложил фото реанимобиля во дворе дома.

Сотрудники ЦУРа на комментарий мужчины оперативно ответили и попросили сообщить точный адрес, где не смогла проехать машина скорой помощи. На что мужчина назвал адрес — улица Академика Ураксина 1 и добавил, что это в их дворе норма.

Мужчина также добавил, что может предоставить видео как автомобиль УАЗ лебедкой тащит реанимобиль. Видео удалось получить корреспонденту Mkset.

Видео: vk.com/Алмаз К.

Однако на комментарий с предложение о видео ответил уже сотрудник администрации Кировского района Уфы Елизавета Рисаева и сообщила, что «по территории на Ураксина, 1 информацию направили в Управляющую компанию». К сообщению о застрявшей реанимации пообещали вернуться до 21 марта. Управляющей компанией дома по указанному адресу значится ООО «Жилфондсервис».

Напомним, в последний день зимы, 28 февраля о проблеме с уборкой тогда еще снега, а не льда на оперативке в мэрии жестко высказался глава Уфы Ратмир Мавлиев. Он был в негодовании, из-за того, что из-за неубранного снега не может проехать скорая и заявил, что те, кто не может должным образом организовать работу по очистке города от снега, должен сам выходить на улицу с лопатой.

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#Ирина Деревянчук#Видео#Новости Уфы#Город
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