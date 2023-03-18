В Уфе уже начались работы по ямочному ремонту, известно где можно подать заявку

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Убитая ходовая и пробитые шины вероятнее всего забудутся уфимцам как страшный сон. Как рассказал в своих социальных сетях мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев, в Уфе активно идут работы по ямочному ремонту дорог.
Работать есть над чем. В городе выявили 493 дефекта дорожного покрытия и мэр пообещал, что работы будут вестись до полного устранения дефектов.
Поделился мэр и способом ускорить ямочный ремонт на тех участках, о которых жители сообщают посредством отметки их на Интерактивной карте ямочного ремонта. Сейчас город выполнил 51 заявку с карты, а в работе находится еще 59.
Работы по устранению ям ведутся двумя способами. с применением холодной асфальтобетонной смеси и щебеночно-битумной смесью с использованием рециклеров. Второй способ дает возможность разогревать асфальтобетонную смесь непосредственно на месте.