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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Уфе уже начались работы по ямочному ремонту, известно где можно подать заявку

18 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI

Мэр Уфы рассказал как идет работа с ямочным ремонтом дорог и какие ямы латают первыми

Ратмир Мавлиев рассказал о технологии ремонта и об инспектировании дефектов на дорогах.

Убитая ходовая и пробитые шины вероятнее всего забудутся уфимцам как страшный сон. Как рассказал в своих социальных сетях мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев, в Уфе активно идут работы по ямочному ремонту дорог.

Работать есть над чем. В городе выявили 493 дефекта дорожного покрытия и мэр пообещал, что работы будут вестись до полного устранения дефектов.

Поделился мэр и способом ускорить ямочный ремонт на тех участках, о которых жители сообщают посредством отметки их на Интерактивной карте ямочного ремонта. Сейчас город выполнил 51 заявку с карты, а в работе находится еще 59.

Работы по устранению ям ведутся двумя способами. с применением холодной асфальтобетонной смеси и щебеночно-битумной смесью с использованием рециклеров. Второй способ дает возможность разогревать асфальтобетонную смесь непосредственно на месте.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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