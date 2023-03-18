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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:49

В Уфе ДПС задержала пьяного за рулем машины, напичканной синтетическими наркотиками

18 марта 2023, 10:46
Фото: 1MI
Накануне суд лишил его и права на вождение и свободы.

В Уфе вынесли приговор 37-летнему уфимцу, который в прошлом апреле разъезжал по Сипайлово пьяным. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину для проверки документов, в ходе которой выявили, что не так давно водитель уже отказывался от медосвидетельствования, за что привлекался к ответственности.

Административная статья дала повод для более пристального внимания полицейских к водителю и в ходе досмотра обнаружили в автомобиле нарушителя крупную партию наркотиков — изъяли 17 пакетиков синтетики.

Раздобыл запрещенное вещество мужчина в Интернете и строил планы реализовать его путем продажи через тайники-”закладки». На суде мужчина признал свою вину, признал ее и суд, назначив ему наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

 

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#Ирина Деревянчук#Наркотики#Новости Уфы#Общество
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