В Уфе ДПС задержала пьяного за рулем машины, напичканной синтетическими наркотиками

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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Updated Сегодня, 10:49
В Уфе вынесли приговор 37-летнему уфимцу, который в прошлом апреле разъезжал по Сипайлово пьяным. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину для проверки документов, в ходе которой выявили, что не так давно водитель уже отказывался от медосвидетельствования, за что привлекался к ответственности.
Административная статья дала повод для более пристального внимания полицейских к водителю и в ходе досмотра обнаружили в автомобиле нарушителя крупную партию наркотиков — изъяли 17 пакетиков синтетики.
Раздобыл запрещенное вещество мужчина в Интернете и строил планы реализовать его путем продажи через тайники-”закладки». На суде мужчина признал свою вину, признал ее и суд, назначив ему наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.