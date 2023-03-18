В Уфе ДПС задержала пьяного за рулем машины, напичканной синтетическими наркотиками

Раздобыл запрещенное вещество мужчина в Интернете и строил планы реализовать его путем продажи через тайники-”закладки». На суде мужчина признал свою вину, признал ее и суд, назначив ему наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.