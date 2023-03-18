В Башкирии в 2022 почти на четверть возросло число случаев ВИЧ у беременных женщин

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Стало известно количество беременных женщин в Башкирии, которых в минувшем 2022 году зарегистрировали как ВИЧ-положительных. Данные у Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями получило издание UfaTime.ru.
Так, в 2022 году в республике было зарегистрировано 447 беременных женщин-носительниц вируса иммунодефицита человека, что почти на четверть, а именно на 22,5% больше, чем в 2021 году, когда беременных женщин с ВИЧ насчитывалось 365.
Однако наличие у женщины положительного ВИЧ-статуса не говорит о том, что она передаст заболевание ребенку. Женщины с выявленным диагнозом получают АРВТ — антиретровирусную терапию, которая подавляет вирус до неопределяемых, то есть непередающихся значений и препятствует передаче вируса ребенку в утробе.
Еще в ноябре 2020 года помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова сообщала о том, что «можно говорить о прекращении в Российской Федерации вертикального пути передачи ВИЧ. На сегодняшний день этот процент передачи минимален, и риск рождения детей от матерей с ВИЧ-инфекцией именно с этим заболеванием составляет 1,2%».