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В Башкирии в 2022 почти на четверть возросло число случаев ВИЧ у беременных женщин

18 марта 2023, 07:53
Фото: 1MI

За год в Башкирии выявили 447 беременных женщин с ВИЧ — на 22% больше чем в 2021 году

Однако диагноз ВИЧ будущая мать в силах не передать ребенку.

Стало известно количество беременных женщин в Башкирии, которых в минувшем 2022 году зарегистрировали как ВИЧ-положительных. Данные у Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями получило издание UfaTime.ru.

Так, в 2022 году в республике было зарегистрировано 447 беременных женщин-носительниц вируса иммунодефицита человека, что почти на четверть, а именно на 22,5% больше, чем в 2021 году, когда беременных женщин с ВИЧ насчитывалось 365.

Однако наличие у женщины положительного ВИЧ-статуса не говорит о том, что она передаст заболевание ребенку. Женщины с выявленным диагнозом получают АРВТ — антиретровирусную терапию, которая подавляет вирус до неопределяемых, то есть непередающихся значений и препятствует передаче вируса ребенку в утробе.

Еще в ноябре 2020 года помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова сообщала о том, что «можно говорить о прекращении в Российской Федерации вертикального пути передачи ВИЧ. На сегодняшний день этот процент передачи минимален, и риск рождения детей от матерей с ВИЧ-инфекцией именно с этим заболеванием составляет 1,2%».

В Башкирии за три месяца ВИЧ обнаружен у 86 беременных женщины
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Общество
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