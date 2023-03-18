В Башкирии в 2022 почти на четверть возросло число случаев ВИЧ у беременных женщин

Так, в 2022 году в республике было зарегистрировано 447 беременных женщин-носительниц вируса иммунодефицита человека, что почти на четверть, а именно на 22,5% больше, чем в 2021 году, когда беременных женщин с ВИЧ насчитывалось 365.