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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Башкирии дети 4 и 7 лет госпитализированы после наезда на них авто на светофоре

18 марта 2023, 14:23
Фото: 1MI
Мама шла позади малышей и не пострадала.


18 марта около 16 часов дня в городе Нефтекамск на проспекте Юбилейный 45-летний водитель за рулем Лады Калины сбил двоих детей на регулируемом пешеходном переходе. В пресс-релизе Госавтоинспекции Башкортостана не сообщается, на какой свет дети переходили дорогу. Известен возраст маленьких пострадавших – девочка в возрасте 4 лет и ее семилетний брат.

Оба ребенка с различными травмами госпитализированы в местную больницу. Полиция ведет разбирательство по факту происшествия. На видео, которое выложила пресс-служба ГАИ на капоте машины видны вмятины, оставшиеся после происшествия.

Видео: госавтоинспекция Башкортостана

Напомним, в марте суд по требованию прокуратуры пересмотрел дело о резонансном ДТП в Уфе. Прошлым летом 28-летняя женщина за рулем иномарки сбила маму и ее 4-летнего ребенка на пешеходном переходе. Суд прекратил дело по ходатайству потерпевшего, однако прокуратура с решением не согласилась и дело вернули в Кировский райсуд. В результате женщину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой наказания на 13 лет, до достижения ее ребенком возраста 14 лет. 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Происшествия#Видео
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