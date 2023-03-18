В Башкирии дети 4 и 7 лет госпитализированы после наезда на них авто на светофоре

Напомним, в марте суд по требованию прокуратуры пересмотрел дело о резонансном ДТП в Уфе. Прошлым летом 28-летняя женщина за рулем иномарки сбила маму и ее 4-летнего ребенка на пешеходном переходе. Суд прекратил дело по ходатайству потерпевшего, однако прокуратура с решением не согласилась и дело вернули в Кировский райсуд. В результате женщину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой наказания на 13 лет, до достижения ее ребенком возраста 14 лет.