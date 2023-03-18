В Башкирии дети 4 и 7 лет госпитализированы после наезда на них авто на светофоре

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
18 марта около 16 часов дня в городе Нефтекамск на проспекте Юбилейный 45-летний водитель за рулем Лады Калины сбил двоих детей на регулируемом пешеходном переходе. В пресс-релизе Госавтоинспекции Башкортостана не сообщается, на какой свет дети переходили дорогу. Известен возраст маленьких пострадавших – девочка в возрасте 4 лет и ее семилетний брат.
Оба ребенка с различными травмами госпитализированы в местную больницу. Полиция ведет разбирательство по факту происшествия. На видео, которое выложила пресс-служба ГАИ на капоте машины видны вмятины, оставшиеся после происшествия.
Напомним, в марте суд по требованию прокуратуры пересмотрел дело о резонансном ДТП в Уфе. Прошлым летом 28-летняя женщина за рулем иномарки сбила маму и ее 4-летнего ребенка на пешеходном переходе. Суд прекратил дело по ходатайству потерпевшего, однако прокуратура с решением не согласилась и дело вернули в Кировский райсуд. В результате женщину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой наказания на 13 лет, до достижения ее ребенком возраста 14 лет.