Срыв покровов: уфимка показала как в Черниковке исчез не только снег, но и асфальт

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Весна идет и в городе активизируются работы по очистке улиц. Так на дороги Уфы уже вышла моечная техника и пылесосы. Однако не все работами на городских улицах довольны. Так в комментариях на странице главы Башкирии 17 марта уфимка Анастасия П. показала странное фото с улицы в Орджоникидзевском районе. На нем развороченный тротуар и голая земля.
По словам горожанки в Уфе по улице Александра Невского, 28 при чистке тротуара сняли слой асфальта.
Ответил на комментарий Анастасии П. исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Уфы Ильгиз Байкучкаров. Он сообщил, что информацию о состоянии тротуара возле дома № 28 по ул. А.Невского передали в профильные службы района. Горожанке обещали сообщить до 21 марта.