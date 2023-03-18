mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Срыв покровов: уфимка показала как в Черниковке исчез не только снег, но и асфальт

18 марта 2023, 10:00
Фото: vk.com/Анастасия П.

Тротуар по улице Александра Невского в Уфе остался без асфальта после его очистки

Развороченную улицу Александра Невского уфимка показала в соцсетях.

Весна идет и в городе активизируются работы по очистке улиц. Так на дороги Уфы уже вышла моечная техника и пылесосы. Однако не все работами на городских улицах довольны. Так в комментариях на странице главы Башкирии 17 марта уфимка Анастасия П. показала странное фото с улицы в Орджоникидзевском районе. На нем развороченный тротуар и голая земля.

по мнению горожанки на фото последствия очистки тротуара
Фото: vk.com/Анастасия П.

По словам горожанки в Уфе по улице Александра Невского, 28 при чистке тротуара сняли слой асфальта.

Ответил на комментарий Анастасии П. исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Уфы Ильгиз Байкучкаров. Он сообщил, что информацию о состоянии тротуара возле дома № 28 по ул. А.Невского передали в профильные службы района. Горожанке обещали сообщить до 21 марта.

Ворошить прошлое: на улицах столицы Башкирии ворошат снег и орудуют пылесосы
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
ФАС выдвинул новые обвинения против «Башспирта»
Вчера, 14:35
Долг платежом красен: благотворительному фонду придется платить за полеты Хабирова
Вчера, 10:36
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
16 марта 10:41
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе № 100 в Уфе
Вчера, 08:24
«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке
16 марта 05:56
Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»
16 марта 06:17