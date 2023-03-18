Срыв покровов: уфимка показала как в Черниковке исчез не только снег, но и асфальт

Весна идет и в городе активизируются работы по очистке улиц. Так на дороги Уфы уже вышла моечная техника и пылесосы. Однако не все работами на городских улицах довольны. Так в комментариях на странице главы Башкирии 17 марта уфимка Анастасия П. показала странное фото с улицы в Орджоникидзевском районе. На нем развороченный тротуар и голая земля.