mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

С 18 марта по 18 мая в Уфе частично будут перекрывать мост через Белую с 21 до 6 утра

18 марта 2023, 11:41
Фото: 1MI
Движение будет ограничено по двум крайним полосам в сторону из города в аэропорт.

Вместе с весной начинается и очередная активная стадия капитального ремонта старого арочного моста через реку Белую на въезде в Уфу. Ремонт ведется уже год, с марта 2022 года и для его продолжения есть необходимость частично ограничивать движение в том числе и по новому мосту-вставке.

Продлятся ограничения два месяца, с 18 марта по 18 мая. Закрывать для проезда будут по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21:00 до 06:00 часов

Будет и участок полностью закрытый для автомобилей на указанный двухмесячный срок, это часть улицы Набережной от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность».

Администрация города просит понимания и извиняется за возможные неудобства для жителей и гостей столицы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал об изменениях в реконструкции моста через Белую
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
ФАС выдвинул новые обвинения против «Башспирта»
Вчера, 14:35
Долг платежом красен: благотворительному фонду придется платить за полеты Хабирова
Вчера, 10:36
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
16 марта 10:41
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе № 100 в Уфе
Вчера, 08:24
«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке
16 марта 05:56
Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»
16 марта 06:17