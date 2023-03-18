С 18 марта по 18 мая в Уфе частично будут перекрывать мост через Белую с 21 до 6 утра

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Вместе с весной начинается и очередная активная стадия капитального ремонта старого арочного моста через реку Белую на въезде в Уфу. Ремонт ведется уже год, с марта 2022 года и для его продолжения есть необходимость частично ограничивать движение в том числе и по новому мосту-вставке.
Продлятся ограничения два месяца, с 18 марта по 18 мая. Закрывать для проезда будут по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21:00 до 06:00 часов
Будет и участок полностью закрытый для автомобилей на указанный двухмесячный срок, это часть улицы Набережной от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность».
Администрация города просит понимания и извиняется за возможные неудобства для жителей и гостей столицы.