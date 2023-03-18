С 18 марта по 18 мая в Уфе частично будут перекрывать мост через Белую с 21 до 6 утра

Вместе с весной начинается и очередная активная стадия капитального ремонта старого арочного моста через реку Белую на въезде в Уфу. Ремонт ведется уже год, с марта 2022 года и для его продолжения есть необходимость частично ограничивать движение в том числе и по новому мосту-вставке.