«Просим и умоляем»: Радия Хабирова завалили мольбами о сохранении маршрута 135 в Уфе

Почему лишаете жителей Романовки, Мврмылево, Миловского парка и ЖК Молодёжный доступного транспорта по доступной цене. В Михайловку, Дмитриевку, Миловке и другие населенные пункты есть транспорт Башавтотранса, а нас лишают его с 27 марта. Тем более наши населенные пункты находятся всего 3-5 км от Дёмы. . Нужно делать жизнь лучше и комфортнее, а не ломать то что есть.