«Просим и умоляем»: Радия Хабирова завалили мольбами о сохранении маршрута 135 в Уфе

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:44
Снег и проблемы с его уборкой очевидно отдали «пальму первенства» другим проблемам, о которых граждане трубят на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Если зайти на страницу руководителя республики, то под последним постом насчитываются десятки комментариев с буквально слезными мольбами жителей Миловского парка, ЖК Молодежный, Мармылево, Романовки, Ветошниково и Миловки о сохранении маршрута ГУП «Башавтотранс» под номером 135.
Маршрут объезжает вышеперечисленные населенные пункты и довозит до остановки «Орион» в центре Демского района. Только так жители указанных деревень и ЖК «Миловский парк» могут добраться далее в город. Есть и еще один маршрут от частного перевозчика под номером 364п, но от его работы местные далеко не в восторге.
Татьяна К. задается вопросом — Почему вы нас не слышите? — и разъясняет требование сохранить маршрут № 135.
— Маршрут 364 в качестве альтернативы никак не подходит. Из Демы последний в 18:20, как после этого времени добираться до дома? Нет возможности оплачивать по карте алга. Ездит не по расписанию, приходится ждать по 30 минут на остановке, что с маленьким ребенком очень затруднительно. 135 всегда ездит по расписанию, никогда не опаздывает. Можно оплачивать по алге. Дети ездят в школу и в секции. 364 маршрут был ранее и уже зарекомендовал себя непунктуальным, безответственным маршрутом, — пишет женщина.
Сария С. публикует «огромную просьбу» — сохранить маршрут 135
— Этот маршрут от Башавтотранс, доказал надежность, работает безупречно, расписание выполняется минута в минуту! Очень необходим для детей, кто ездит в город на дополнительное обучение, кружки.Наши ЖК новые, дождались достройки чз 7-9 лет и теперь заслужили надежного транспортного передвижения. Мы согласны на дополнительный маршрут 364, но он ещё не отработан по расписанию, — приводит аргументы уфимка.
Ирина Л. задает прямой вопрос — «почему меняете маршрут Башавтотранса 135 на коммерческий 364п, стоимость проезда в котором дороже в 2 раза, а расписание не соблюдается?».
Почему лишаете жителей Романовки, Мврмылево, Миловского парка и ЖК Молодёжный доступного транспорта по доступной цене. В Михайловку, Дмитриевку, Миловке и другие населенные пункты есть транспорт Башавтотранса, а нас лишают его с 27 марта. Тем более наши населенные пункты находятся всего 3-5 км от Дёмы. . Нужно делать жизнь лучше и комфортнее, а не ломать то что есть.
Подобных просьб, написанных в разных формулировках под одним только постом огромное множество и разумеется власти дали ответ на острый и популярный вопрос.
— Маршрут №135 ранее был сезонным, садовым маршрутом, на котором временно, на период проведения конкурсных процедур для определения перевозчика на маршруте №364п, изменили схему движения, а также перевели в разряд круглогодичных маршрутов. Перевозчик по маршруту №364п определен, в связи с чем маршрут №135 будет переведен обратно в прежний режим работы и будет выполнять рейсы как сезонный садовый маршрут.
При этом сотрудники ЦУРа сообщили, что интервал движения маршрута №364п составляет 40 минут. Есть и надежда на то, что интервал все-таки сократят — сейчас специалисты анализируют предложения от пассажиров по поводу работу этого рейса, чтобы скорректировать его расписание. Однако требуют граждане все-таки сохранения надежного и удобного маршрута, а не корректировки того, который предлагают гражданам на замену.