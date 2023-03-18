Привлекать молодежь: В Башкирии хотят снять негласное табу со старой тюрьмы в Белебее

Проект уже поддержала администрация города и района, а также местные сообщества. Планы на «Старогородецкий» комплекс в Белебее звучали и ранее, так почти два года назад, в июле 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров был в старинной тюрьме с визитом, после чего в соцсетях делился планами на появление там современного музейного комплекса.