Привлекать молодежь: В Башкирии хотят снять негласное табу со старой тюрьмы в Белебее

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:24
Пустующее здание старинной тюрьмы, которая находится в центре города Белебей в Башкирии вскоре может обрести новую жизнь. В историческом центре города находится более 20 объектов культурного наследия и все в пешей доступности. Как сообщает Институт развития городов Башкирии, идею переосмысления квартала тюремного замка заложили Orchestra Design при создании архитектурной концепции для заявки на конкурс малых городов, заявка победила и в 2023 году станет доступен завершенный проект благоустройства вокруг тюремного замка.
Каменное здание построено в XVIII век как пересыльная тюрьма. Тогда, в годы восстания Емельяна Пугачева тюрьма еще была востребована, позже ее прямая необходимость отпала и 1910–1911 годах перестроили, у замка появилась своя электростанция, столярная мастерская, кузница и библиотека.
До 2019 года в здании располагался отдел МВД России по Белебеевскому району. На сегодняшний день в старинной тюрьме не размещено никаких организаций, но территорию тюрьмы собираются «активировать» и превратить в неформальный культурный центр и место, созданное для молодежи, где они смогут получить опыт в области архитектуры, реставрации, стрит-арта, и возможность дать старому, как говорят местные, историческому центру Белебея вторую жизнь.
Проект уже поддержала администрация города и района, а также местные сообщества. Планы на «Старогородецкий» комплекс в Белебее звучали и ранее, так почти два года назад, в июле 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров был в старинной тюрьме с визитом, после чего в соцсетях делился планами на появление там современного музейного комплекса.
— Планируем организовать здесь платформу неформального образования, исторические маршруты, центр творческих производств. Хотим, чтобы это место стало точкой притяжения молодежи, людей старшего поколения, — писал глава в июле позапрошлого года.