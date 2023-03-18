Не соперники, а братья: Радий Хабиров рассказал о результативной работе с Татарстаном

После работы на заседании глава в соцсетях опубликовал лаконичный вывод о том, что в условиях санкционного давления необходимо открывать новые возможности, которые есть у каждого региона. А также поделился личным фото, на котором запечатлены первые лица соседствующих республик, Башкортостана и Татарстана