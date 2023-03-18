Не соперники, а братья: Радий Хабиров рассказал о результативной работе с Татарстаном

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
17 марта глава Башкирии Радий Хабиров работал в Самаре, где проходило заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове с участием заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, который совсем недавно побывал с визитом в Башкирии. В ходе мероприятия обсуждались вопросы экономики и взаимодействия регионов Приволжского федерального округа.
После работы на заседании глава в соцсетях опубликовал лаконичный вывод о том, что в условиях санкционного давления необходимо открывать новые возможности, которые есть у каждого региона. А также поделился личным фото, на котором запечатлены первые лица соседствующих республик, Башкортостана и Татарстана
— А с братским Татарстаном и Раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы уже давно и очень результативно работаем, — подписал Радий Хабиров фото, на котором главы регионов широко улыбаются.