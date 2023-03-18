Глава РЭО Буцаев: Из просрочки можно делать полезное вторсырье

Глава РЭО заверил, что все исследованные образцы не вызывали превышения порога генотоксичности. Таким образом, никаких мутаций в организме у животных, которые станут есть подобный корм, не будет. Безусловно, впереди еще много экспериментов. Но уже сейчас ясно, что с большой долей вероятности просроченные продукты, которые, к примеру, остаются в ретейле или учреждениях общепита, могут быть возвращены в оборот. Из данных отходов можно делать полезное вторсырье.