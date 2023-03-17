В Уфе в школе № 100 по улице Бабушкина дети засняли упавший в столовой потолок

В пресс-службе мэри Уфы происшествие Mkset подтвердили, однако произошло это оказывается еще 9 марта. В тот день в школе № 100 осыпалась штукатурка в посудомоечном цехе. Для обеспечения безопасности столовая закрыта, привозное питание организовано в других помещениях школы.