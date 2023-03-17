В Уфе в школе № 100 по улице Бабушкина дети засняли упавший в столовой потолок

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В соцсетях появилось видео из якобы школы № 100 в Уфе по улице Бабушкина. На кадрах дети снимают дыры в потолке сквозь которые видны деревянные потолочные перекрытия.
Корреспондент Mkset обратился в школу за комментариями, однако там сообщили лишь два слова — «без комментариев».
В пресс-службе мэри Уфы происшествие Mkset подтвердили, однако произошло это оказывается еще 9 марта. В тот день в школе № 100 осыпалась штукатурка в посудомоечном цехе. Для обеспечения безопасности столовая закрыта, привозное питание организовано в других помещениях школы.
Сообщили в мэрии и о том, что текущий ремонт кровли над столовой и помещений столовой будет проведен при наступлении благоприятных погодных условий. В ближайшие годы в школе № 100 планируется и вовсе провести капитальный ремонт.
— В настоящее время имеется положительное заключение госэкспертизы для участия в федеральной программе «Модернизация школ» на 2024–2026 годы, — сообщили в пресс-службе.