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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Уфе в школе № 100 по улице Бабушкина дети засняли упавший в столовой потолок

17 марта 2023, 07:22
Фото: скриншот видео из соцсетей
В самой школе от комментариев отказались.

В соцсетях появилось видео из якобы школы № 100 в Уфе по улице Бабушкина. На кадрах дети снимают дыры в потолке сквозь которые видны деревянные потолочные перекрытия.

Корреспондент Mkset обратился в школу за комментариями, однако там сообщили лишь два слова — «без комментариев».

Видео: mkset.ru

В пресс-службе мэри Уфы происшествие Mkset подтвердили, однако произошло это оказывается еще 9 марта. В тот день в школе № 100 осыпалась штукатурка в посудомоечном цехе. Для обеспечения безопасности столовая закрыта, привозное питание организовано в других помещениях школы.

Сообщили в мэрии и о том, что текущий ремонт кровли над столовой и помещений столовой будет проведен при наступлении благоприятных погодных условий. В ближайшие годы в школе № 100 планируется и вовсе провести капитальный ремонт.

— В настоящее время имеется положительное заключение госэкспертизы для участия в федеральной программе «Модернизация школ» на 2024–2026 годы, — сообщили в пресс-службе.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Уфы#Город#Видео
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