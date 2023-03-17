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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Уфе на несколько месяцев перекроют движение по улице Когулевской

17 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
Ограничения продлятся до конца лета 2023 года

В Уфе на несколько месяцев ограничат движение по улице Колгуевской сквозного проезда от улицы Пугачёва до улицы Бакинской. Данный участок будет перекрыт с 14 апреля по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что для уфимцев и гостей столицы на время проведения строительных работ был предусмотрен объездной маршрут. Так, в указанный период объезд будет возможен по улицам Бородинской, Пугачёва и Сочинской.

Уфимцам показали схему движения на время проведения строительных работ
Фото: Пресс-служба мэрии г. Уфы

Как пояснили в мэрии, что введение ограничения связано с подготовительным этапом строительтсва водовода в Кировском и Дёмском районах города. При этом отмечается, что водовод будет, в том числе, проложен вдоль улиц Пугачёва и Колгуевской.

#Азамат Нухов#Город
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