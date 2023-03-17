В РЭО изучают переработку в комбикорма продуктов с истекающим сроком годности

Posted 17 марта 15:19
Published 17 марта 15:19
Modified 22 февраля 15:19
Updated 22 февраля 15:19
В результате исследований эксперты выяснили, что мясо, рыба и морепродукты, а также зерно, фрукты и овощи, непригодные в пищу, можно использовать для изготовления такого сырья. Этот метод обеспечивает двукратное снижение полигонного захоронения отходов. Развитие данного вектора промышленности актуально еще и потому, что сейчас на некоторых этапах производства комбикормов по ряду позиций отечественная промышленность почти целиком зависит от зарубежных поставщиков.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, для развития экономики замкнутого цикла в Российской Федерации нужно изучить перспективные методики возвращения в оборот товаров и продукции. Органические отходы и пищевые продукты с истекающим сроком годности, накапливающиеся в ретейле и на предприятиях общепита, вернувшись в хозяйственный оборот, могут быть переработаны в корма для животных. На данный момент использование отходов пищепрома для производства вторичного сырья едва достигает 10%. При этом захоронение этого вида отходов наносит урон окружающей среде и здоровью граждан, загрязняя воздух, почвогрунт и водные объекты. Если пищевые отходы будут перерабатываться, решится важнейшая народно-хозяйственная задача. Об этом сообщает inkazan.ru.
Исследование было проведено при участии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
По итогам работы эксперты пришли к выводу, что задействование отходов пищевой промышленности в современном кормопроизводстве обеспечит возможность глубокой переработки пищевых продуктов растительного и животного происхождения. Благодаря этому снизится себестоимость производства основной продукции и расширится товарный ассортимент российской кормовой базы.
По заявлению Игоря Забралова, директора по устойчивому развитию РЭО, методы технологической обработки и утилизации пищевых отходов, задействованные в ходе исследования, обеспечивают сохранение питательной ценности кормов, дают возможность получить отдельные полезные компоненты в концентрированном виде и понизить уровень микробиологических показателей, а также повысить паразитарную чистоту и продлить сроки хранения переработанной продукции.
На данный момент РЭО обеспечивает возведение 8 экотехнопарков. На базе этих комплексов будут учреждены предприятия, которые обеспечат прием пищевых отходов на переработку и производство качественного сырьевого продукта. Сейчас проект находится на стадии переговоров с ретейлом — речь идет о возможности поставок пищевой продукции с истекшим сроком годности.