В Башкирии в эти выходные на 4 часа ограничат движение по трассе Магнитогорск – Ира

В Башкирии в эти выходные будет ограничено движение на участке трассы Магнитогорск – Ира. В частности, движение перекроют отрезке с 87 по 89 километр. Ограничения вводятся 18 и 19 марта и продлятся в период с 12:00 по 16:00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.