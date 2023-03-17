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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Башкирии в эти выходные на 4 часа ограничат движение по трассе Магнитогорск – Ира

17 марта 2023, 14:26
Фото: 1MI
Движение перекроют из-за проведения взрывных работ

В Башкирии в эти выходные будет ограничено движение на участке трассы Магнитогорск – Ира. В частности, движение перекроют отрезке с 87 по 89 километр. Ограничения вводятся 18 и 19 марта и продлятся в период с 12:00 по 16:00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.  

Сообщается, что причиной, по которой вводятся ограничения, стало проведение взрывных работ. Для объезда автомобилистам рекомендуется воспользоваться дорогой, идущей через близлежащие сады, - между Восточным и Индустриальным шоссе. 

Схема движения на время проведения взрывных работ выглядит следующим образом
Фото: Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

Ранее в уфимской администрации проинформировали о перекрытии транспортного движения по улице Когульской. Проезд на участке от улицы Пугачёва до улицы Бакинской будет перекрыт с 14 апреля по 31 августа. Со схемой проезда на время действия ограничений можно ознакомиться здесь.

#Азамат Нухов#Общество#Башкортостан
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