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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Башкирии хлопок газа выбил окна в 9-этажке, эвакуированы 63 человека, включая детей

17 марта 2023, 04:22
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
К счастью «хлопок» не повлек сильного пожара и огнем повредило лишь имущество кухни, где произошел инцидент.

Сегодня, 17 марта ранним утром, в 6 часов 26 минут в ГУ МЧС поступило тревожное сообщение о «хлопке газовоздушной смеси» в 9-этажке по улице Дорожная в городе Нефтекамск. К счастью, хлопок обошелся без тяжких последствий как в других регионах страны, где газ разрушал целые подъезды в жилых домах.

В Нефтекамске инцидент обошелся без пострадавших, во всяком случае по предварительной информации от МЧС. Из двух подъездов дома были эвакуированы 63 человека, 14 из них дети.

Прибывшие на место спасатели не застали открытого горения, огнем были повреждены натяжной потолок и стены в кухне и комнате однокомнатной квартиры, также в ней выбиты окна. В подъезде осыпалась штукатурка.

Для жильцов дома уже подготовлен пункт временного размещения, видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса «Струна». На месте работает опергруппа ГУ МЧС.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
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