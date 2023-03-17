В Башкирии хлопок газа выбил окна в 9-этажке, эвакуированы 63 человека, включая детей

Сегодня, 17 марта ранним утром, в 6 часов 26 минут в ГУ МЧС поступило тревожное сообщение о «хлопке газовоздушной смеси» в 9-этажке по улице Дорожная в городе Нефтекамск. К счастью, хлопок обошелся без тяжких последствий как в других регионах страны, где газ разрушал целые подъезды в жилых домах.