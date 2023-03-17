В Башкирии хлопок газа выбил окна в 9-этажке, эвакуированы 63 человека, включая детей

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:25
Сегодня, 17 марта ранним утром, в 6 часов 26 минут в ГУ МЧС поступило тревожное сообщение о «хлопке газовоздушной смеси» в 9-этажке по улице Дорожная в городе Нефтекамск. К счастью, хлопок обошелся без тяжких последствий как в других регионах страны, где газ разрушал целые подъезды в жилых домах.
В Нефтекамске инцидент обошелся без пострадавших, во всяком случае по предварительной информации от МЧС. Из двух подъездов дома были эвакуированы 63 человека, 14 из них дети.
Прибывшие на место спасатели не застали открытого горения, огнем были повреждены натяжной потолок и стены в кухне и комнате однокомнатной квартиры, также в ней выбиты окна. В подъезде осыпалась штукатурка.
Для жильцов дома уже подготовлен пункт временного размещения, видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса «Струна». На месте работает опергруппа ГУ МЧС.