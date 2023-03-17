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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Следком озвучил предварительную причину хлопка газа в 9-этажке в Нефтекамске

17 марта 2023, 07:56
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
На месте происшествия работают СК, прокуратура и МЧС.

В пресс-службе следственного комитета Башкирии назвали предварительную причину разгерметизации газовоздушной смеси в однокомнатной квартире на 9 этаже многоквартирного дома по улице Дорожной.

По предварительной версии следствия, причиной хлопка могло послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика.

Напомним, сегодня ранним утром в городе Нефтекамск прозвучал хлопок. Из однушки выбило окна и рамы, началось возгорание, которое житель тушил самостоятельно до приезда пожарных, чем уберег дом от масштабного пожара.

Прокуратура уже организовала проверку по данному происшествию, в ходе которой оценят и действия ответственных за состояние газового оборудования должностных лиц.

Напомним и о том, что к счастью никто в происшествии не пострадал, жителей двух подъездов дома эвакуировали на время, пока специалисты будут проверять состояние дома и оценивать последствия хлопка. Жители на этот период будут размещены в пункте временного размещения.

 

В Башкирии хлопок газа выбил окна в 9-этажке, эвакуированы 63 человека, включая детей
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#Новости Башкирии#Башкирия#Происшествия#Ирина Деревянчук
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