Следком озвучил предварительную причину хлопка газа в 9-этажке в Нефтекамске

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
В пресс-службе следственного комитета Башкирии назвали предварительную причину разгерметизации газовоздушной смеси в однокомнатной квартире на 9 этаже многоквартирного дома по улице Дорожной.
По предварительной версии следствия, причиной хлопка могло послужить короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика.
Напомним, сегодня ранним утром в городе Нефтекамск прозвучал хлопок. Из однушки выбило окна и рамы, началось возгорание, которое житель тушил самостоятельно до приезда пожарных, чем уберег дом от масштабного пожара.
Прокуратура уже организовала проверку по данному происшествию, в ходе которой оценят и действия ответственных за состояние газового оборудования должностных лиц.
Напомним и о том, что к счастью никто в происшествии не пострадал, жителей двух подъездов дома эвакуировали на время, пока специалисты будут проверять состояние дома и оценивать последствия хлопка. Жители на этот период будут размещены в пункте временного размещения.