Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей

«Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА (годовое собрание акционеров — прим. ТАСС) решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — сказал глава банка Герман Греф, отметив, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.