РЭО сформирует схему обращения с ТКО для Запорожской области

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на данный момент дорожная карта уже подписана, теперь стороны приступили к сбору и верификации сведений, необходимых для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Кроме того, изучается информация о нахождении источников образования и объемах отходов, уже существующих и перспективных объектах сортировки, утилизации, обезвреживания и размещения мусора. Помимо этого, рассматриваются различные варианты возведения современных предприятий по обращению с ТКО на территориях городов Мелитополя и Бердянска. Такие мусороперерабатывающие комплексы должны заработать в 2026–2027 годах.
Благодаря территориальной схеме будут выбраны способы и направления вывоза мусора, удастся установить, какое количество объектов размещения сможет обслужить регион, также будет определен объем отходов, образуемых гражданами.
Предполагается, что к 2028 году в Мариуполе должен появиться новый экопромышленный парк (ЭПП) с производственными мощностями по переработке строительных и медицинских отходов. Первоначально мощность комплекса составит 120 тысяч тонн, а после ее предполагается нарастить до 170 тысяч тонн. Российский экологический оператор сейчас рассматривает самые действенные технологические стратегии и меры поддержки данной инициативы.