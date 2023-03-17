РЭО сформирует схему обращения с ТКО для Запорожской области

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на данный момент дорожная карта уже подписана, теперь стороны приступили к сбору и верификации сведений, необходимых для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Кроме того, изучается информация о нахождении источников образования и объемах отходов, уже существующих и перспективных объектах сортировки, утилизации, обезвреживания и размещения мусора. Помимо этого, рассматриваются различные варианты возведения современных предприятий по обращению с ТКО на территориях городов Мелитополя и Бердянска. Такие мусороперерабатывающие комплексы должны заработать в 2026–2027 годах.