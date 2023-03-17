mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Прокуратура проводит проверку из-за хлопка газа в многоквартирном доме в Нефтекамске

17 марта 2023, 04:45
Фото: 1MI
К счастью на момент разгерметизации ГВС в квартире никого не было и инцидент обошелся без пострадавших.

Утреннее происшествие в Нефтекамске, где на 9-этаже многоквартирного дома произошел «хлопок» газа на кухне однокомнатной квартиры, взяла на контроль прокуратура Нефтекамска. Ведомство уже инициировало проверку, на месте работает прокурор города Юрий Сердюк.

Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия. Однако выяснить предстоит не только их, прокуратуре предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за состояние газоснабжения в дома, отдельное внимание будет уделено соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

В Башкирии хлопок газа выбил окна в 9-этажке, эвакуированы 63 человека, включая детей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Новости Башкирии#Происшествия
Подпишитесь
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
Вчера, 10:41
Башкирия вошла в число 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы
Вчера, 07:12
«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке
Вчера, 05:56
В Уфе из-за реконструкции полностью закроют движение по улице Октябрьской Революции
15 марта 03:30
Сложная обстановка или ниже нормы? Специалисты дали прогноз по паводку в Башкирии
15 марта 09:19
Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»
Вчера, 06:17