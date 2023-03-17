Прокуратура проводит проверку из-за хлопка газа в многоквартирном доме в Нефтекамске

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Утреннее происшествие в Нефтекамске, где на 9-этаже многоквартирного дома произошел «хлопок» газа на кухне однокомнатной квартиры, взяла на контроль прокуратура Нефтекамска. Ведомство уже инициировало проверку, на месте работает прокурор города Юрий Сердюк.
Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия. Однако выяснить предстоит не только их, прокуратуре предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за состояние газоснабжения в дома, отдельное внимание будет уделено соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.