Прокуратура проводит проверку из-за хлопка газа в многоквартирном доме в Нефтекамске

Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия. Однако выяснить предстоит не только их, прокуратуре предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за состояние газоснабжения в дома, отдельное внимание будет уделено соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.