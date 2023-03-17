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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе № 100 в Уфе

17 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI
Поводом для проверки стала публикация Mkset о происшествии, которое произошло еще 9 марта.

Должностные лица школы № 100 в Уфе, а также представители органов исполнительной власти, как и контролирующие органы попали в поле зрения надзорных органов. Причиной послужили опубликованные Mkset видео из соцсетей, которые вероятнее всего сняли сами ученики школы.

При звонке в школу комментариев по происшествию получить не удалось, однако происшествие прокомментировали в мэрии Уфы, уточнив, что потолок в школьной столовой обрушился еще 9 марта и сейчас столовая закрыта.

Событием после публикации заинтересовалась прокуратура, ведомство начало проверку после обрушения потолка. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

После публикации Mkset в школах Уфы перестали ставить двойки за отсутствие лыж
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#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Новости Уфы#Дети#Общество
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