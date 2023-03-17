Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе № 100 в Уфе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Должностные лица школы № 100 в Уфе, а также представители органов исполнительной власти, как и контролирующие органы попали в поле зрения надзорных органов. Причиной послужили опубликованные Mkset видео из соцсетей, которые вероятнее всего сняли сами ученики школы.
При звонке в школу комментариев по происшествию получить не удалось, однако происшествие прокомментировали в мэрии Уфы, уточнив, что потолок в школьной столовой обрушился еще 9 марта и сейчас столовая закрыта.
Событием после публикации заинтересовалась прокуратура, ведомство начало проверку после обрушения потолка. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.