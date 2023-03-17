Председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер

Напомним, 13 марта в конце рабочего дня, около 18 часов вечера, бушующий ветер сорвал один из четырех куполов минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Так как стройка законсервирована, на площадке не было людей и никто не пострадал. Минарет получил значительные повреждения и при падении повредил 70 квадратных метров строительных лесов.