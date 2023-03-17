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Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:04

Председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер

17 марта 2023, 04:01
Фото: vk.com/Айнур Биргалин

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин показал место слома купола минарета мечети Ар-Рахим

По предварительным данным разрушение произошло из-за инженерного просчета.

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин в своем telegram-канале опубликовал новую информацию о упавшем куполе минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Также опубликовал Биргалин фотографии и инфографику которая наглядно демонстрирует то, о чем рассказал председатель ДУМ.

 

все фото снабжена подробными разъяснениямивсе фото снабжена подробными разъяснениями
все фото снабжена подробными разъяснениямивсе фото снабжена подробными разъяснениями
все фото снабжена подробными разъяснениямивсе фото снабжена подробными разъяснениями
все фото снабжена подробными разъяснениямивсе фото снабжена подробными разъяснениями
все фото снабжена подробными разъяснениямивсе фото снабжена подробными разъяснениями
все фото снабжена подробными разъяснениямивсе фото снабжена подробными разъяснениями
все фото снабжена подробными разъяснениями
Фото: vk.com/Айнур Биргалин
— При первичном осмотре специалистами было выяснено, что купол минарета сломался на две части. Часть купола, которая крепилась к минарету, осталась на нем. Слом произошел в его узкой части. По предварительным данным, разрушение произошло в результате инженерного просчета, — сообщил Биргалин.

Напрашивающиеся вопросы о том, насколько надежны оставшиеся три купола минаретов мечети, которую Айнур Биргалин называет только Соборной, но никак не Ар-Рахим, сразу получают ответы в после председателя ДУМ.

— По результатам экспертиз будут выявлены причины и предприняты меры по укреплению остальных купольных систем мечети, — сообщил он.

Разрушенная конструкция минарета убрана с территории мечети, теперь ее будут исследовать эксперты, по словам Биргалина идет подготовка к восстановительным работам, которые произведут уже в ближайшее время.

— Принято решение изготовить и установить новый купол, с учетом прошлых недочетов, — резюмировал Айнур Биргалин.

Напомним, 13 марта в конце рабочего дня, около 18 часов вечера, бушующий ветер сорвал один из четырех куполов минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Так как стройка законсервирована, на площадке не было людей и никто не пострадал. Минарет получил значительные повреждения и при падении повредил 70 квадратных метров строительных лесов.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Город#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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