Председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:04
Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин в своем telegram-канале опубликовал новую информацию о упавшем куполе минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Также опубликовал Биргалин фотографии и инфографику которая наглядно демонстрирует то, о чем рассказал председатель ДУМ.
— При первичном осмотре специалистами было выяснено, что купол минарета сломался на две части. Часть купола, которая крепилась к минарету, осталась на нем. Слом произошел в его узкой части. По предварительным данным, разрушение произошло в результате инженерного просчета, — сообщил Биргалин.
Напрашивающиеся вопросы о том, насколько надежны оставшиеся три купола минаретов мечети, которую Айнур Биргалин называет только Соборной, но никак не Ар-Рахим, сразу получают ответы в после председателя ДУМ.
— По результатам экспертиз будут выявлены причины и предприняты меры по укреплению остальных купольных систем мечети, — сообщил он.
Разрушенная конструкция минарета убрана с территории мечети, теперь ее будут исследовать эксперты, по словам Биргалина идет подготовка к восстановительным работам, которые произведут уже в ближайшее время.
— Принято решение изготовить и установить новый купол, с учетом прошлых недочетов, — резюмировал Айнур Биргалин.
Напомним, 13 марта в конце рабочего дня, около 18 часов вечера, бушующий ветер сорвал один из четырех куполов минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Так как стройка законсервирована, на площадке не было людей и никто не пострадал. Минарет получил значительные повреждения и при падении повредил 70 квадратных метров строительных лесов.