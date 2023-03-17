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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Появилось видео хлопка газа в Нефтекамске снятое уличной камерой наблюдения

17 марта 2023, 08:49
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
На кадрах видна яркая вспышка и «фейрверк» фрагментов оконной рамы, летевших с 9 этажа.

Появилось еще одно видео происшествия в городе Нефтекамск, которое произошло ранним утром в жилой многоэтажке на 9-этаже в однокомнатной квартире. Новое видео попало в обзор уличной камеры видеонаблюдения Ufanet.

Видео: UTV

Напомним, уже известна и предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика. Происшествие уже стало поводом для проверки прокуратуры. На месте происшествия также работает замначальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Башкирии Николай Иванов, который предоставил свежую информацию о том, что дом по улице Дорожной обследован специалистами, угрозы нет, а жильцы вернулись в квартиры.

Прокуратура проводит проверку из-за хлопка газа в многоквартирном доме в Нефтекамске
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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