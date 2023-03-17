Появилось видео хлопка газа в Нефтекамске снятое уличной камерой наблюдения

Напомним, уже известна и предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика. Происшествие уже стало поводом для проверки прокуратуры. На месте происшествия также работает замначальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Башкирии Николай Иванов, который предоставил свежую информацию о том, что дом по улице Дорожной обследован специалистами, угрозы нет, а жильцы вернулись в квартиры.