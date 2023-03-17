Появились видео хлопка газа в 9-этажке в Нефтекамске сделанное камерой домофона и МЧС

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
МЧС по Башкирии публикует видео из квартиры где и произошел «хлопок газа» или же «разгерметизация газовоздушной смеси», после которого 63 жильцов двух подъездов девятиэтажки эвакуировали. 14 из них дети. Для них подготовлен пункт временного размещения.
Также telegram-канал Mash-Batash публикует видео, которое записала камера домофона на подъезде того самого дома, где и произошел «хлопок». В обзоре камеры соседний дом, однако записывается звук, на котором слышен тот самый характерный хлопок, следом за ним на землю сыпятся стекла и куски оконной рамы, а также листы бумаги.
Напомним, сегодня в 6:26 утра в Нефтекамске на пульт ГУ МЧС поступило сообщение о разгерметизации газовоздушной смеси в однокомнатной квартире в городе Нефтекамск по улице дорожная. К счастью в инциденте никто не пострадал, во всяком случае таковы предварительные данные МЧС.
На месте происшествия работает прокурор города Игорь Сердюк. Прокуратура уже инициировала проверку, которая оценит в том числе и работу ответственных должностных лиц.