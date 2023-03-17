mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Появились видео хлопка газа в 9-этажке в Нефтекамске сделанное камерой домофона и МЧС

17 марта 2023, 04:59
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
На видео видно как из окна вылетают стекла.

МЧС по Башкирии публикует видео из квартиры где и произошел «хлопок газа» или же «разгерметизация газовоздушной смеси», после которого 63 жильцов двух подъездов девятиэтажки эвакуировали. 14 из них дети. Для них подготовлен пункт временного размещения.

 

 

 

 

Видео: пресс-служба МЧС по Башкирии

Также telegram-канал Mash-Batash публикует видео, которое записала камера домофона на подъезде того самого дома, где и произошел «хлопок». В обзоре камеры соседний дом, однако записывается звук, на котором слышен тот самый характерный хлопок, следом за ним на землю сыпятся стекла и куски оконной рамы, а также листы бумаги.

Видео: telegram-канал Mash-Batash

Напомним, сегодня в 6:26 утра в Нефтекамске на пульт ГУ МЧС поступило сообщение о разгерметизации газовоздушной смеси в однокомнатной квартире в городе Нефтекамск по улице дорожная. К счастью в инциденте никто не пострадал, во всяком случае таковы предварительные данные МЧС.

На месте происшествия работает прокурор города Игорь Сердюк. Прокуратура уже инициировала проверку, которая оценит в том числе и работу ответственных должностных лиц.

В Башкирии хлопок газа выбил окна в 9-этажке, эвакуированы 63 человека, включая детей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия#Видео
Подпишитесь
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
Вчера, 10:41
Башкирия вошла в число 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы
Вчера, 07:12
«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке
Вчера, 05:56
В Уфе из-за реконструкции полностью закроют движение по улице Октябрьской Революции
15 марта 03:30
Сложная обстановка или ниже нормы? Специалисты дали прогноз по паводку в Башкирии
15 марта 09:19
Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»
Вчера, 06:17