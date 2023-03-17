Появились видео хлопка газа в 9-этажке в Нефтекамске сделанное камерой домофона и МЧС

Также telegram-канал Mash-Batash публикует видео, которое записала камера домофона на подъезде того самого дома, где и произошел «хлопок». В обзоре камеры соседний дом, однако записывается звук, на котором слышен тот самый характерный хлопок, следом за ним на землю сыпятся стекла и куски оконной рамы, а также листы бумаги.