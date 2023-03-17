Министров Башкирии Беляева и Кучарбаева отпустили из-под домашнего ареста

Теперь вместо домашнего ареста на Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева наложены ограничения, мера пресечения для подследственных теперь заключается в запрете определенных действий. Они не должны общаться с участниками судопроизводства и покидать место жительства в определенное время, сообщили Mkset в пресс-службе Ленинского суда города Уфы.