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Министров Башкирии Беляева и Кучарбаева отпустили из-под домашнего ареста

17 марта 2023, 06:14
Фото: 1MI
Меру пресечения подследственным чиновникам изменили на запрет определенных действий.

Стало известно о том, что подследственных министров Башкирии, министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева отпустили из-под домашнего ареста. Меру пресечения высокопоставленным чиновникам, которые уже более года находятся под следствием изменили в среду, 15 марта.

Теперь вместо домашнего ареста на Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева наложены ограничения, мера пресечения для подследственных теперь заключается в запрете определенных действий. Они не должны общаться с участниками судопроизводства и покидать место жительства в определенное время, сообщили Mkset в пресс-службе Ленинского суда города Уфы.

Напомним, Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау. Еще в сентябре 2022 года судья Ленинского райсуда Уфы смягчил условия домашнего ареста обоим министрам Башкирии, однако домашний арест оставался в силе.

Известно и о том, что защитники министров ранее заявляли об их невиновности и об отсутствии в деле состава преступления.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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