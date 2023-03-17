Министров Башкирии Беляева и Кучарбаева отпустили из-под домашнего ареста

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Стало известно о том, что подследственных министров Башкирии, министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева отпустили из-под домашнего ареста. Меру пресечения высокопоставленным чиновникам, которые уже более года находятся под следствием изменили в среду, 15 марта.
Теперь вместо домашнего ареста на Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева наложены ограничения, мера пресечения для подследственных теперь заключается в запрете определенных действий. Они не должны общаться с участниками судопроизводства и покидать место жительства в определенное время, сообщили Mkset в пресс-службе Ленинского суда города Уфы.
Напомним, Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау. Еще в сентябре 2022 года судья Ленинского райсуда Уфы смягчил условия домашнего ареста обоим министрам Башкирии, однако домашний арест оставался в силе.
Известно и о том, что защитники министров ранее заявляли об их невиновности и об отсутствии в деле состава преступления.