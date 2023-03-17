Минарет «Ар-Рахим», пожизненный срок за тройное убийство и платные дороги в Башкирии

Продолжая детскую тему. Еще на прошлой неделе стало известно о случаях кори у детей в Башкирии, и если тогда крайне опасное заболевание, от которого нет эффективного лечения выявили у ребенка приехавшего из Таджикистана, то на этот раз корь стала неприятным «сувениром» из Египта. Напомним, что защищает от кори только прививка, но в настоящее время делают ее детям не все. Как сообщил Айрат Рахматуллин, по последним данным республиканского Минздрава в Башкирии зарегистрировано пять случаев кори. При этом министр здравоохранения акцентировав внимание на том, что зараженные дети не были вакцинированы.