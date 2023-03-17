Минарет «Ар-Рахим», пожизненный срок за тройное убийство и платные дороги в Башкирии

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
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Updated Сегодня, 17:12
Вечером 13 января в Уфе от сильного порыва ветра сорвало купол одного из минаретов мечети «Ар-Рахим». Позднее стало известно о том, что из-за ветра также пострадал установленный на здании баннер, имитировавший его фасад. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в результате падения купола обвалились строительные леса на площади порядка 60 квадратных метров.
Как сообщил Mkset бывший генподрядчик строительства — компания «Алтын курай» Ильдар Ишеев, вместо старого купола придется отливать новый. Он отметил, что в результате падения купол деформировался, однако создать новый будет несложно. Напомним, что купол упал с одного из минаретов вечером 13 марта. Происшествие вызвало широкий резонанс среди СМИ и жителей города, некоторые из них увидели в падении купола дурной знак. Подробнее о том, какую реакцию вызвало произошедшее среди жителей республики, Mkset рассказывал здесь.
Mkset публиковал историю спасения мужчины, который несколько дней пугал уфимцев своим видом и даже оголенными частями тела, лежа на оживленной остановке. Ничего в «борьбе» не помогало, но в итоге помогло кое-что неожиданное — человеческое неравнодушие и доброта.
Еще один большой материал посвящен странной (и уже не первой) истории из перинатального центра в Уфе. Сестра беременной женщины, которая с угрозой выкидыша оказалась в РКПЦ показала горы мусора в туалете и постель без клеенки. Показала все эти непотребства женщина в комментариях на странице у Радия Хабирова, однако сотрудники ЦУРа попросили удалить фото из туалета. Мы его нашли и опубликовали.
ФАС по РБ возбудило дело о нарушении конкуренции. Как считают в надзорном органе, республиканское государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»), управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ), а также городское управление земельных и имущественных отношений заключили соглашение о покупке светотехнической продукции у подмосковной компании «Клирлайт Рус». Основанием для возбуждения дела стали документы, поступившие в ФАС из Управления ФСБ по Башкирии. По мнению ФСБ, закупка началась заранее. Еще в июле 2020 года начальник УКХиБ мэрии направил в Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) обращение с просьбой профинансировать приобретение светотехнического оборудования, приложив спецификацию на 24 наименования стоимостью почти 30 млн рублей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Правительство Башкирии утвердило методику расчета стоимости проезда по платным автодоргам. Речь, в том числе, идёт о платных участках автодорог и предельных суммах взимаемых средств. Согласно тексту документа, взимать плату за проезд будет оператор, формула для расчета платы будет учитывать базовый размер платы, протяженность участка автодороги, а также несколько коэффициентов: время суток, день недели, способ оплаты. Размер оплаты будет варьироваться от 12 до 269 рублей за километр.
Продолжая детскую тему. Еще на прошлой неделе стало известно о случаях кори у детей в Башкирии, и если тогда крайне опасное заболевание, от которого нет эффективного лечения выявили у ребенка приехавшего из Таджикистана, то на этот раз корь стала неприятным «сувениром» из Египта. Напомним, что защищает от кори только прививка, но в настоящее время делают ее детям не все. Как сообщил Айрат Рахматуллин, по последним данным республиканского Минздрава в Башкирии зарегистрировано пять случаев кори. При этом министр здравоохранения акцентировав внимание на том, что зараженные дети не были вакцинированы.
Сегодня пожизненный приговор получил убийца троих студенток из Башкирии Александр Лазарев. Преступление было совершено в городе Гай Оренбургской области в сентябре 2022 года. Рецидивист Лазарев вышел на свободу из колонии строгого режима, в которой почти 10 лет провел за убийство и убил и изнасиловал трех студенток из Башкирии, а потом поджег квартиру, пытаясь замести следы. В этот раз из тюрьмы он уже не выйдет.
УФАС Башкирии возбудил уголовное дело в отношении АО «Башспирт». Антимонопольщики усмотрел в действиях компании нарушения при проведении конкурса по выбору подрядчика для строительства завода в селе Булгаково Уфимского района республики. Изначальная стоимость контракта составляла 407,9 миллиона, однако позднее сумма возросла до 671,6 миллиона рублей. При этом отмечается, что каких-либо оснований для заключения договора строительного подряда на сумму 671, 5 миллиона рублей без проведения конкурса не было.
В соцсетях появилось видео из якобы школы № 100 в Уфе по улице Бабушкина. На кадрах дети снимают дыры в потолке сквозь которые видны деревянные потолочные перекрытия.