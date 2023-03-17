Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
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Updated Сегодня, 16:19
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Также ордер был выдан на арест уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте суда.
Международный уголовный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году — Википедия.
Согласно данным МУС, Путин предположительно несет ответственность за военное преступление из-за незаконной депортации украинцев, в числе которых несовершеннолетние, с оккупированных территорий Украины на территорию России.
Таким образом, Владимир Путин не может въезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и страны, которые признают юрисдикцию суда, в это число входят123 государства. Это все страны Европы, вся Южная Америка (в том числе такие союзники России как Венесуэла), Таджикистан, Афганистан, Бразилия, ЮАР, Центральноафриканская республика и другие.
Представители российской власти, в свою очередь, подчеркивают, что не признают МУС, а также его решения. Так, глава МИД Мария Захарова в ответ на решение Международного уголовного суда заявила, что Россия не будет исполнять его, поскольку Россия «не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет».
Львова-Белова, комментируя выдачу ордера, отметила следующее: «здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны».
Также о выдаче ордеров на арест высказался сенатор Андрей Клишас.
«Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации. России нужно немедленно выдать ордер на арест всех „судей“ МУС», — прокомментировал сенатор.