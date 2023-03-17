Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Согласно данным МУС, Путин предположительно несет ответственность за военное преступление из-за незаконной депортации украинцев, в числе которых несовершеннолетние, с оккупированных территорий Украины на территорию России.



Таким образом, Владимир Путин не может въезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и страны, которые признают юрисдикцию суда, в это число входят123 государства. Это все страны Европы, вся Южная Америка (в том числе такие союзники России как Венесуэла), Таджикистан, Афганистан, Бразилия, ЮАР, Центральноафриканская республика и другие.