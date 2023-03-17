«Метр квадратный» стал региональным партнером Донстрой по реализации недвижимости

По словам директора департамента продаж Донстрой Анны Коробкова такое партнёрство вызвано высоким интересом покупателей из регионов к проектам компании. «Мы заключили партнерское соглашение с экосистемой недвижимости „Метр квадратный“, которая представлена во всех регионах России» — говорит Анна. Благодаря экосистеме можно получить информацию о жилых комплексах от профессиональных консультантов, не покидая свой город, а покупку можно совершать дистанционно.