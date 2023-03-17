Кредитные договоры с 11 российскими высокотехнологичными компаниями заключили МСП

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Поддержкой воспользовались компании по разработке программного обеспечения и предприятия по производству горнодобывающей техники и энергосберегающих осветительных приборов, пишет издание ria.ru.
Всего в 2023 году по программе кредитования высокотехнологичных предприятий субъекты МСП получат не менее 15 млрд рублей по льготной ставке 3% годовых. Об этом заявил гендиректор КМСП Александр Исаевич.
Глава корпорации отметил, что поддержку смогут получить более сотни предприятий, поскольку условия участия в программе значительно упростились. Это касается подхода к выбору основного вида деятельности и документации для подтверждения того, что проект является инновационным. Также упростился расчет темпов выручки.
Мероприятия по поддержке хай-тек-компаний проводятся в рамках реализации федпроекта «Взлет – от стартапа до IPO». Льготная программа распространяется в первую очередь на предприятия, связанные с разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей, коммуникационных технологий, а также биотехнологических и фармацевтических компаний. Всего таких отраслей шестнадцать.
По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, отечественные инновационные предприятия по сути создают наше будущее, и их нужно поддерживать. “Взлет — от стартапа до IPO” является одним из самых крупных и значимых для банка проектов. На 2023 году у МСП Банка есть большие планы по развитию перспективных высокотехнологичных предприятий. Уже 1,2 миллиарда рублей кредитных средств было предоставлено финансовой организацией 11 предприятиям из этого сектора.
В качестве примера компаний-получателей поддержки Березняк назвал резидента Фонда «Сколково» «СмартСтаффинг», который получил финансирование в размере 150 миллионов рублей. Компания «Топмедиа» из Томска оформила кредит на 100 миллионов рублей по льготной ставке. Эта организация занимается разработкой системы развлечений для пассажиров общественного транспорта.
Отметим, что МСП Банк выступает оператором правительственной программы «Взлет — от стартапа до IPO» с апреля 2022 года. Условия поддержки предполагают, что инновационные компании, деятельность которых связана с разработками в области передовых технологий, могут получить для развития до 500 миллионов рублей на срок до трех лет. При этом для них будет действовать льготная ставка – 3% годовых.
МСП Банк принимает участие в реализации проекта по поддержке МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.