Кредитные договоры с 11 российскими высокотехнологичными компаниями заключили МСП

Отметим, что МСП Банк выступает оператором правительственной программы «Взлет — от стартапа до IPO» с апреля 2022 года. Условия поддержки предполагают, что инновационные компании, деятельность которых связана с разработками в области передовых технологий, могут получить для развития до 500 миллионов рублей на срок до трех лет. При этом для них будет действовать льготная ставка – 3% годовых.