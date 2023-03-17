Кого из застройщиков РБ люди чаще всего рекомендуют своим родным и близким?

В наших домах живут более 50 000 человек, для понимания примерно столько людей проживает в Мелеузе, и все они могут подтвердить, что мы всегда сдерживаем свои обещания. Ведь наш опыт и запас прочности накопленные более чем за 20 лет работы, позволили нам достаточно легко и безболезненно прожить последние три года. Мы уже давно подобрали достойные аналоги материалов среди отечественных поставщиков и заключили с ними договора. Поэтому проблемы с логистикой и отказ от сотрудничества европейских компаний в начале 2022 года не стал для нас шоком и никак не сказался на наших объёмах строительства и сроках ввода домов в эксплуатацию.