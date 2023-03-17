Кого из застройщиков РБ люди чаще всего рекомендуют своим родным и близким?

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Что рисует ваша фантазия, когда вы слышите 300 гектаров? Согласитесь сложно представить такую площадь, ведь это за гранью привычного понимания обычного человека. А между тем, это примерно 600 футбольных полей. А всем известное, княжество Монако, где всегда красиво и хорошо, уютные чистые улицы и живут счастливые люди, в полтора раза меньше!
Итак, 300 гектаров — это солидно. И только сильный, уверенный в себе и завтрашнем дне застройщик может позволить себе такие объёмы. Например, крупнейший девелопер загородной недвижимости Республики Башкортостан ГК «Жилой Квартал».
У которого в активном строительстве сегодня находятся сразу пять крупных проектов, о том, как развивается отрасль загородного жилья, что нового предлагают застройщики и с какими вызовами они сталкиваются нам рассказал Вечков Евгений Борисович, генеральный директор ГК «Жилой Квартал».
Начав с точечной постройки коттеджей в далёком 2001 году, сегодня ГК «Жилой Квартал» уверенно занимает лидирующую позицию в загородном строительстве РБ, расскажите, как вам это удалось?
Важнейшей особенностью компании является то, что мы всегда находимся в развитии. Мы не боимся браться за сложные проекты и развивать большие территории за городом. За 22 года нами разработан свой подход к проектированию комфортной среды — «Жилокварталье». Выбрав удобную локацию, мы создаём многогранный, комплексный продукт, с собственной экосистемой расширяющей зону личного комфорта жильцов от порога их квартиры до размера всего жилого комплекса. Только представьте, мы начинаем строительство в чистом поле, где нет ничего, но буквально через пару лет местность преображается, появляются коммуникации, дома, освещение, дороги, парки и прочая инфраструктура.
Ну и конечно, нам важно не просто продать квартиру или дом и забыть, наша цель, чтобы на протяжении многих лет люди жили в ней долго и счастливо. Чтобы они искренне советовали нашу компанию своим родным и близким. А если сами соберутся менять жильё на более просторное, то по умолчанию обратятся в ГК «Жилой Квартал». И статистика подтверждает эффективность нашего подхода, на сегодняшний день более 53% наших клиентов обратились к нам по рекомендации.
53% это достойный результат! Как думаете, что этому способствует?
Одним из критериев выбора застройщика всегда является качество строительства его объектов. И для нас этот показатель складывается из нескольких факторов: проектирование, выбор материалов, профессионализм сотрудников и строгий контроль каждого этапа строительства.
Например, несмотря на то что строительство «кирпичных» домов — это очень трудоёмкий процесс и требует ювелирного подхода, так как каждый кирпичик выкладывают отдельно, для возведения своих проектов мы выбрали именно этот способ, ведь полнотелый керамический кирпич имеет многовековую историю и за это время он доказал свою надёжность.
Строительство дома требует высокой квалификации и глубоких знаний. Поэтому мы очень тщательно выбираем сотрудников, нанимая на работу только опытных и надёжных, создавая для них комфортные условия, ведь качественно делать свою работу может только человек, который получает от неё удовольствие.
Но даже при использовании высококачественных материалов настоящими профессионалами своего дела, всегда существует человеческий фактор и внешние обстоятельства, которые могут сказаться на долговечности возводимого жилья. Поэтому мы разработали собственную систему строительного контроля, которая позволяет нам гарантировать то самое высокое качество. Кстати, в нашем случае фраза строим «как для себя» реально отражает действительность, по последним данным наших аналитиков 25% сотрудников компании проживают в домах построенных ГК «Жилой Квартал».
Качество строительства — это хорошо, но есть ещё аспект инфраструктуры, который для многих играет не менее важную роль при выборе жилья. Как дела обстоят в ваших посёлках?
Уже более 20 лет мы создаём коттеджные поселки и многоквартирные жилые комплексы, и за это время мы приобрели достаточно большой опыт в правильном проектировании пространства и сочетании близости природы с комфортом городской среды. Например, мы знаем, что основная часть наших жителей — это семьи с детьми, поэтому во всех посёлках проектируются школы и детские сады. Кроме того, мы реализуем детские и спортивные площадки, парки, магазины, ФАПы (фельдшерско-акушерский пункт), прямо на территории загородных жилых комплексов, что конечно же повышает комфорт проживания.
Мы много слышали про проблемы загородных жилых комплексов с коммуникациями. Как вы решаете эти вопросы?
Несмотря на то, что строительство загородного жилья имеет свою специфику, в частности это, как раз разнообразные проблемы с подключением к коммуникациям, за 22 года работы мы приобрели большой опыт и научились проводить весь цикл работ. ГК «Жилой Квартал» один из немногих застройщиков загородного жилья, который самостоятельно проектирует, строит и подключает центральную канализацию к домам[1]. Кроме того, мы разрабатываем и реализуем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги и т. д. Поэтому мы уверены, что наши жители всегда будут обеспечены водой, теплом и электроэнергией.
Последние годы отрасль недвижимости перенесла несколько потрясений, что в свою очередь сказалось на сроках ввода в эксплуатацию многих домов. Были ли у вас задержки в строительстве?
В наших домах живут более 50 000 человек, для понимания примерно столько людей проживает в Мелеузе, и все они могут подтвердить, что мы всегда сдерживаем свои обещания. Ведь наш опыт и запас прочности накопленные более чем за 20 лет работы, позволили нам достаточно легко и безболезненно прожить последние три года. Мы уже давно подобрали достойные аналоги материалов среди отечественных поставщиков и заключили с ними договора. Поэтому проблемы с логистикой и отказ от сотрудничества европейских компаний в начале 2022 года не стал для нас шоком и никак не сказался на наших объёмах строительства и сроках ввода домов в эксплуатацию.
По достигнутым результатам понятно, а какие планы на будущее?
Конечно же дальнейшее развитие компании и новые проекты. Например, совсем скоро у нас стартует многоэтажный ЖК рядом с пр. Октября. И я уверен, что накопленные знания и наш подход к реализации проектов обязательно помогут нам построить по-настоящему качественное жильё также и в центре города. Кроме того, на сегодняшний день мы проектируем несколько посёлков с совершенно новой архитектурой.
Резюмируя выше сказанное, в проектах ГК «Жилой Квартал» вас ждёт идеальный компромисс между привычным городским комфортом и желанием жить поближе к природе. Узнать больше о жилых комплексах вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
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