Кировский суд Уфы удовлетворил ходатайство Лилии Чанышевой* о свиданиях и звонках

Напомним, более года назад, в ноябре 2021 года Лилию Чанышеву взяли под стражу в том же Кировском райсуде. Женщина побывала уже не в одном СИЗО, в Уфе, в Москве и даже в Челябинске, где она оказалась «транзитом» из московского следственного изолятора № 6 в уфимский СИЗО-1.