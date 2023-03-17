Кировский суд Уфы удовлетворил ходатайство Лилии Чанышевой* о свиданиях и звонках

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
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Updated Сегодня, 11:00
Вчера, 16 марта, в ходе заседания в Кировском районному суде города Уфы прошло второе заседание суда по делу активистки Лилии Чанышевой*. Женщину, которая ранее возглавляла штаб Навального** в Уфе, обвиняют в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения, в призывах к экстремизму, а также в создании организации, которая нарушает права граждан. Напомним, женщина включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
В пресс-службе Кировского райсуда сообщили, что в ходе заседания судья удовлетворил одно из четырех ходатайств, поданных адвокатом Лилии Чанышевой. Женщине разрешили свидания с близкими родственниками, а именно родителями и мужем, а также позволили 20 телефонных переговоров. На какой срок необходимо будет растянуть эти 20 переговоров — не ясно.
На прошлом заседании, которое состоялось 1 марта и в тот день ходатайство защиты Лилии Чанышевой о свиданиях и звонках отклонили.
Напомним, более года назад, в ноябре 2021 года Лилию Чанышеву взяли под стражу в том же Кировском райсуде. Женщина побывала уже не в одном СИЗО, в Уфе, в Москве и даже в Челябинске, где она оказалась «транзитом» из московского следственного изолятора № 6 в уфимский СИЗО-1.
*Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.