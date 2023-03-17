Глава Башкирии Радий Хабиров прорекламировал «Мамин» стиральный порошок

Однако пост глава разместил не только с целью рассказать о «Мамином» порошке, а в первую очередь для того, чтобы напомнить жителям Башкирии о действующих в республике мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Так производительница Айгуль Закирова получила субсидию на возмещение затрат по нацпроекту, закупила дополнительное оборудование расширила ассортимент и уже регистрирует новую линейку. Глава напомнил, что все имеющиеся меры господдержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях размещены на портале https://investrb.ru и пожелал удачи предпринимателям в их начинаниях.