Глава Башкирии Радий Хабиров прорекламировал «Мамин» стиральный порошок

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал историю предпринимательницы из Башкирии которая производит широко известный и уже популярный эко-порошок для стирки, который носит название «Мамин».
Производит его Айгуль Закирова, причем не на производстве в промышленной зоне, а в сельской местности в Салаватском районе Башкирии. Продается же данный сертифицированный и экологичный порошок как в магазинах Башкирии и России, так и на маркетплейсах.
Однако пост глава разместил не только с целью рассказать о «Мамином» порошке, а в первую очередь для того, чтобы напомнить жителям Башкирии о действующих в республике мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Так производительница Айгуль Закирова получила субсидию на возмещение затрат по нацпроекту, закупила дополнительное оборудование расширила ассортимент и уже регистрирует новую линейку. Глава напомнил, что все имеющиеся меры господдержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях размещены на портале https://investrb.ru и пожелал удачи предпринимателям в их начинаниях.
Напомним, год назад, в марте 2022 года директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов на своей странице в социальной сети рассказал о том как изменилась из-за текущей ситуации в России и мире ситуация на предприятии «Эколь», которое выпускает известные жителям Башкирии с детства стиральные порошки «Зифа» и «Луч».