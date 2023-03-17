ФАС выдвинул новые обвинения против «Башспирта»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:37
УФАС Башкирии возбудил уголовное дело в отношении АО «Башспирт». Антимонопольщики усмотрел в действиях компании нарушения при проведении конкурса по выбору подрядчика для строительства завода в селе Булгаково Уфимского района республики.
В мае 2020 года компания без проведения конкурса выбрала подрядчика для строительства нового завода. Генеральным подрядчиком стала ООО «СФ — 15 БНЗС», в качестве технического заказчика выступило «Республиканское управление капитального строительства» КП РБ «РУКС».
Изначальная стоимость контракта составляла 407,9 миллиона, однако позднее сумма возросла до 671,6 миллиона рублей. При этом отмечается, что каких-либо оснований для заключения договора строительного подряда на сумму 671, 5 миллиона рублей без проведения конкурса не было.
— Указанные обстоятельства свидетельствуют о целенаправленных действиях АО «Башспирт» и КП РБ «РУКС» нацеленных не на выбор наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы <…>, а на создание преимуществ конкретному хозяйствующему субъекту в противовес удовлетворения собственных потребностей, выраженных в снижении цены заключаемого договора и возможности выбора наиболее подходящего для выполнения закупаемых строительных работ поставщика (подрядчика, исполнителя), — сообщили в УФАС.
Отметим, что это не первый раз, когда деятельность АО «Башспирт» привлекает внимание надзорных ведомств. В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства компании по трем статьям: п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). По данным следствия, компания незаконно проводила закупки у единственных поставщиков — сделано это было, чтобы обойти конкурсные процедуры.
Товары и услуги при этом закупались по завышенным ценам, всего с 2019 по 2020 год руководство компании заключило свыше 4 тысяч таких контрактов. Сумма ущерба государству, по мнению следствия, может составлять 400 млн рублей.