ФАС выдвинул новые обвинения против «Башспирта»

Отметим, что это не первый раз, когда деятельность АО «Башспирт» привлекает внимание надзорных ведомств. В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства компании по трем статьям: п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). По данным следствия, компания незаконно проводила закупки у единственных поставщиков — сделано это было, чтобы обойти конкурсные процедуры.