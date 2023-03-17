Для желающих стать добровольцами на СВО открыты штабы в Стерлитамаке и Дюртюлях

Как стало известно в нынешнем марте, в Башкирии формируют еще два добровольческих батальона. Батальон имени знаменитого «черного генерала» Даяна Мурзина и батальон «Северные Амуры», названный так в честь воинов из Башкирии участвовавших в войне 1812 года с Наполеоном. Набор в оба батальона начался лишь в марте, а количество желающих в первые несколько дней перевалило за сотни.