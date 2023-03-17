Для желающих стать добровольцами на СВО открыты штабы в Стерлитамаке и Дюртюлях

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как стало известно в нынешнем марте, в Башкирии формируют еще два добровольческих батальона. Батальон имени знаменитого «черного генерала» Даяна Мурзина и батальон «Северные Амуры», названный так в честь воинов из Башкирии участвовавших в войне 1812 года с Наполеоном. Набор в оба батальона начался лишь в марте, а количество желающих в первые несколько дней перевалило за сотни.
Официальный телеграм-канал «Башкирский батальон», сообщает о том, что желающие записаться в добровольцы могут обратиться в открытый штаб в городе Дюртюли, там она располагается по адресу переулок Марии Якутовой, 4. Телефон филиала штаба +7 919 155-57-17, звонки принимаются в рабочее время.
Также продолжает работу и штаб в Стерлитамаке по адресу по адресу Худайбердина, 118. Номера для связи с филиалом штаба в Стерлитамаке +7 917 462-89-17, +79 174 264 386. Главный офис батальона продолжает работу в Уфе, по адресу улица Айская, 63. Телефон +7 987 047-28-75 (звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 18.00).
Напомним в батальоны принимают мужчин до 60 лет. Рассматриваются кандидаты с боевым опытом и без него, ранее судимые (с погашенной судимостью), а также кандидатуры медработников.
Напомним, известно и о том, что в Башкирии идет формирование уже шестого по счету добровольческого батальона для участия в специальной военной операции. Вступить в «Ватан» также предлагается и тем, что сейчас проходит срочную службу и к тем, кого скоро ждет «дембель».