Депутат Госдумы от ЛДПР встретился с участниками СВО и передал гуманитарный груз

Отметим, что на протяжении восьми лет событий на Донбассе, а также с началом проведения СВО, ЛДПР ни на день не прекращало свою работу по оказанию благотворительной и гуманитарной помощи. Башкирские партийцы принимали и принимают активное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов, техники и оборудования.