Депутат Госдумы от ЛДПР встретился с участниками СВО и передал гуманитарный груз

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Нашим бойцам передали генераторы, бензопилы, мобильные плитки, баллончики с газом к ним, ip-телефонию, комплекты термобелья, теплые носки, шапки, плащ палатки, специальные тактические перчатки и канцелярские принадлежности, а также продуктовые наборы и медикаменты. А Туймазинские партийцы за счет собственных средств приобрели для участников СВО автомобиль повышенной проходимости. Бойцы поблагодарили башкирских партийцев. «Спасибо Вам за поддержку, победа будет за нами!», — обращается к активу ЛДПР участник СВО.
Также в ходе поездки, Иван Сухарев посетил Свердловский филиал № 4 ГУ ЛНР Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и ГОУ ЛНР «Петровская специальная (коррекционная) школа-интернат» и вручил им подарки.
Отметим, что на протяжении восьми лет событий на Донбассе, а также с началом проведения СВО, ЛДПР ни на день не прекращало свою работу по оказанию благотворительной и гуманитарной помощи. Башкирские партийцы принимали и принимают активное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов, техники и оборудования.
В рядах участников СВО, как добровольцев, так и мобилизованных военнослужащих — башкирские партийцы. ЛДПР в Башкирии оказывает всестороннюю поддержку и помощь их семьям. Близким родственникам оказывается консультативная, юридическая и материальная помощь, для детей организовывается содержательный досуг. В летний период за счет собственных средств ЛДПР в Башкирии были организованы туристические поездки по природным памятникам республики для детей добровольцев, а также многодетных и малоимущих семей партийцев.