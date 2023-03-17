Авиакомпании просят НПП «Молния» в Уфе ускорить выпуск свечей для самолетов

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Российские авиакомпании ждут импортзамещения свечей зажигания для двигателей Superjet 100 (SSJ100). Самые популярные региональные самолеты до сих пор оснащаются американскими свечами производства Unison Industries. Поставки данных свечей в Россию прекратились после введения санкций.Одно из предприятий, занимающейся разработкой аналога, является уфимское научно-производственное предприятие (НПП) «Молния». Об этом сообщает РБК.
В частности, об угрозе прекращения полетов SSJ100 в письме Минпромторгу сообщает первый заместитель генерального директора компании «ИрАэро» Владимир Панфилов. По его словам, нехватка свечей зажигания в ближайшее время может привести к «постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов». Панфилов также просит Минпромторг ускорить разработку российского аналога американских свечей для Superjet на уфимском предприятии. Представитель «Ростеха», в который входит НПП «Молния», сообщил РБК, что импортозамещение деталей российского самолета «идет полным ходом».
Меж тем УНПП «Молния» находится на грани исчезновения. Как сообщал ранее Mkset предприятие занимает до 95% российского рынка в области разработки систем зажигания двигателей. Согласно информации Ростеха, изделия, производящиеся «Молнией», применяются почти на всех отечественных самолетах и вертолетах.
«Молния» занимается разработкой, производством и модернизацией электронных систем автоматического управления и электрических систем зажигания для двигателей летательных аппаратов. Стоимость чистых активов АО УНПП «Молния» по состоянию на 30 сентября 2022 года составляет более 1,7 миллиарда рублей. Подробнее о ситуации, разворачивающейся на предприятии с приходом нового руководства, Mkset рассказывал здесь.