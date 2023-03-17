Авиакомпании просят НПП «Молния» в Уфе ускорить выпуск свечей для самолетов

В частности, об угрозе прекращения полетов SSJ100 в письме Минпромторгу сообщает первый заместитель генерального директора компании «ИрАэро» Владимир Панфилов. По его словам, нехватка свечей зажигания в ближайшее время может привести к «постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов». Панфилов также просит Минпромторг ускорить разработку российского аналога американских свечей для Superjet на уфимском предприятии. Представитель «Ростеха», в который входит НПП «Молния», сообщил РБК, что импортозамещение деталей российского самолета «идет полным ходом».