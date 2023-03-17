Андрей Турчак раскрыл содержание второго доклада рабочей группы по СВО

Относительно развития ОПК было предложено обеспечить взаимодействие отделов технического контроля и военпредов Минобороны на период спецоперации. Предлагается также наказывать за срыв гособоронзаказа не только исполнителей, но и военных представителей Минобороны, а также назначить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.