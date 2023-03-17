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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Андрей Турчак раскрыл содержание второго доклада рабочей группы по СВО

17 марта 2023, 09:11
Фото: ER.RU
Рабочая группа по вопросам СВО представила инициативы, касающиеся соцгарантий и защиты прав участников спецоперации, а также развития оборонно-промышленного комплекса.

 Руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что несколько законодательных инициатив уже готовятся.

Предложения группы были озвучены на выездном заседании на базе войсковой части в Краснодарском крае. Доклад направят президенту РФ Владимиру Путину 17 марта, передает rostovgazeta.ru.

Как отметил Турчак, группа разрабатывает законопроект о закрытии кредитов родителям погибших в СВО военнослужащих, которые являются созаемщиками. Также предлагается уточнить положения по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Помимо этого, будет решен вопрос лишения права на жилье семьи погибшего на спецоперации сотрудника органов внутренних дел.

Предлагается на уровне закона установить порядок расторжения с участниками СВО срочных трудовых договоров, как это делается в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

Если инициатива группы будет принята, то 1 июля может стать Днем ветерана боевых действий.

Касательно реабилитации раненых предлагается привлекать к этой работе спортсменов-паралимпийцев. Также все участники спецоперации гарантированно будут обеспечены лекарствами.

В числе других инициатив - невозможность блокировки банковских счетов должников - участников спецоперации на Украине, на которые зачисляются боевые выплаты.

Относительно развития ОПК было предложено обеспечить взаимодействие отделов технического контроля и военпредов Минобороны на период спецоперации. Предлагается также наказывать за срыв гособоронзаказа не только исполнителей, но и военных представителей Минобороны, а также назначить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

В завершение заседания Андрей Турчак заявил, что в группу все еще приходят жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов. Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы.

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