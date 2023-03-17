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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

55-летний замглавы Зилаирского района Башкирии погиб под сошедшим с крыши снегом

17 марта 2023, 03:24
Фото: ИА "Башинформ"
Несчастный случай произошел во дворе его дома в Зилаире 16 марта.

16 марта в Башкирии по трагической случайности погиб 55-летний заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков. О гибели чиновника со ссылкой на собственный источник сообщает информационное агентство «Башинформ».

Официальной информации о гибели Александра Короткова на данный момент нет ни на странице главы района Бориса Мелкоедова в соцсетях, ни на официальном сайте района. Однако источник ИА «Башинформ» раскрыл обстоятельства трагедии.

По данным издания чиновник погиб во дворе своего дома, где на него с крыши сползла снежная масса.

На сайте администрации Зилаирского района Александр Коротков все еще значится заместителем главы.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
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