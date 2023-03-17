12-летний мальчик, получивший ножевое в гостях у друга в Уфе, находится в реанимации

Сейчас неоднозначное происшествие проверяют следователи. Как стало известно вчера, после уроков в школе двое шестиклассников пошли в гости к одному из них, где 12-летний школьник и получил ножевое ранение. При каких обстоятельствах он был ранен правоохранители не сообщают, однако вчера Mkset публиковал ряд версий, которые озвучивал информированный источник.