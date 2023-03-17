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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

12-летний мальчик, получивший ножевое в гостях у друга в Уфе, находится в реанимации

17 марта 2023, 05:40
Фото: 1MI
Ребенка прооперировали, а его состояние стабильное.

Mkset выяснил состояние 12-летнего шестиклассника из Уфы, который вчера получил ножевое ранение при странных обстоятельствах.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, мальчика прооперировали, операция проводилась на грудной клетке и на его левом плече. Сейчас состояние ребенка стабильное, но пока он находится в отделении реанимации.

Сейчас неоднозначное происшествие проверяют следователи. Как стало известно вчера, после уроков в школе двое шестиклассников пошли в гости к одному из них, где 12-летний школьник и получил ножевое ранение. При каких обстоятельствах он был ранен правоохранители не сообщают, однако вчера Mkset публиковал ряд версий, которые озвучивал информированный источник.

В Уфе в результате игр с другом 12-летний мальчик оказался на операционном столе
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#Новости Уфы#Дети#Происшествия#Ирина Деревянчук
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